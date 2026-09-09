La Jamaïque signe des contrats de 1,05 milliard de dollars jamaïcains pour le logement après l’ouragan Melissa.

Le gouvernement jamaïcain a signé des contrats d’une valeur totale de 1,05 milliard de dollars jamaïcains afin de construire des centaines de logements semi-permanents destinés à des familles dans les paroisses de l’ouest et du sud-ouest gravement touchées par l’ouragan Melissa l’année dernière.

Les contrats, signés mercredi 3 septembre par le ministère de la Croissance économique et du Développement des infrastructures, forment la phase initiale du Programme de Relèvement des Abris (SRP).

Au total, 268 unités de logement semi-permanentes seront construites dans Westmoreland et St. Elizabeth.

DT Brown Construction Limited a été retenue pour construire 143 unités dans le Westmoreland, tandis que Southland Construction Limited réalisera 125 unités dans le St. Elizabeth.

Les solutions de logement comprendront des logements semi-permanents à deux chambres issus du National Housing Trust (NHT) ainsi que des structures semi-permanentes fabriquées en Chine.

Le projet devrait être achevé dans douze mois, bien que le gouvernement ait indiqué que des résultats tangibles devraient être visibles au cours des deux premiers mois.

Le ministre chargé des Titres fonciers et des Lotissements, Robert Montague, a déclaré que le programme vise à déplacer les familles déplacées par l’ouragan Melissa hors des abris et vers des logements plus sûrs.

« À l’issue de cette journée, le succès sera mesuré lorsque qu’un enfant aura un endroit sûr pour poser sa tête et un endroit pour faire ses études plutôt que de [vivre] dans une salle de classe ou dans un abri anti-ouragan. Nous voulons sortir notre peuple des refuges pour le ramener chez lui », a déclaré Montague lors de la cérémonie de signature des contrats à New Kingston.

L’ouragan Melissa a provoqué d’importants dégâts à travers l’ouest et le sud-ouest de la Jamaïque lorsqu’il a frappé l’île en octobre 2025.

Montague a précisé que plusieurs entités gouvernementales participent au programme de logement, dont le NHT, le Office of Disaster Preparedness and Emergency Management (ODPEM), la Jamaica Defence Force et les ministères responsables du travail et de la sécurité sociale ainsi que du gouvernement local.

Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a fourni les noms des bénéficiaires après un processus de vérification afin de déterminer le besoin, a-t-il ajouté.

« Nous avons tout fait pour nous assurer que les nécessiteux soient les destinataires, et non les cupides », a déclaré Montague.

Le gouvernement a également entamé la phase d’approvisionnement pour le prochain volet du Programme de Relèvement des Abris, qui étendra les travaux à Hanover, St. James et Trelawny.

La secrétaire permanente Arlene Williams a déclaré que la signature marquait une étape supplémentaire dans les efforts de reprise du gouvernement à la suite de l’ouragan.

« Au final, la véritable mesure de ce programme ne résidera pas dans les contrats signés aujourd’hui. Elle résidera dans ce qui se passera dans les communautés lorsque les familles pourront emménager dans des logements sûrs et adaptés et commencer à reconstruire leur vie avec une plus grande confiance », a déclaré Williams.