Guyana accueille les premiers déportés américains sous un programme de pays tiers

Le Guyana a accueilli son premier groupe de déportés en provenance des États-Unis dans le cadre du programme de déportations vers des pays tiers instauré par l’administration Trump, après des mois de discussions entre les deux gouvernements.

Le secrétaire d’État chargé des Affaires étrangères, Robert Persaud, a annoncé samedi que six ressortissants cubains et afghans sont arrivés vendredi dans le pays d’Amérique du Sud après avoir été examinés par les autorités guyanaises et jugés sans casier judiciaire.

Selon Persaud, ces six personnes ont été éloignées des États-Unis principalement pour des raisons liées à l’immigration.

L’accord entre le Guyana et les États-Unis restera en vigueur pendant un an et ne constitue pas une réinstallation permanente, a-t-il déclaré à l’Associated Press. Persaud a précisé que les États-Unis n’ont formulé aucune autre demande visant à ce que le Guyana accueille d’autres déportés.

Les arrivées interviennent après l’annonce récente du gouvernement indiquant avoir conclu un cadre de coopération migratoire avec les États-Unis pour accueillir un nombre limité de personnes vérifiées et non criminelles.

Sous cet accord, les personnes transférées au Guyana par le biais du Programme de retour volontaire assisté resteront sur le territoire en attendant une décision relative à leur statut d’immigration.

Elles pourraient éventuellement retourner dans leurs pays d’origine ou s’installer ailleurs.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies est chargée de mettre en œuvre le programme, notamment en fournissant un logement et d’autres formes d’appui. Les autorités guyanaises ont indiqué que le gouvernement ne prendrait pas en charge les coûts financiers liés à cet arrangement.

Le Guyana est le dernier État membre des 15 pays constitutifs de la CARICOM à accueillir des personnes déportées des États-Unis dans le cadre d’accords avec des pays tiers.

Saint-Christophe-et-Niévès et Belize ont également accueilli de petits groupes, tandis que Sainte-Lucie était censée accepter son premier groupe cette semaine, selon des responsables.