Un homme trinidadien plaide coupable de trafic sexuel à New York

Un ressortissant trinidadien âgé de 33 ans et résident permanent légal des États‑Unis a plaidé coupable de trafic sexuel et a reconnu avoir enlevé six autres femmes à New York, selon le Département de la Justice des États‑Unis.

Chad Barclay a plaidé coupable mercredi et risque une peine minimale de 15 ans d’emprisonnement fédéral.

Lors de son audience de plaidoyer, Barclay a reconnu que, le 13 septembre 2022, il avait attiré une femme chez lui afin de pratiquer des rapports sexuels commerciaux, puis l’a volée et agressée sexuellement.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a aussi admis l’enlèvement de six femmes supplémentaires entre 2022 et 2023.

Barclay a été initialement inculpé dans une mise en accusation subséquente comportant 20 chefs d’accusation en août 2023 impliquant cinq victimes. Les charges comprenaient la prostitution entre États, le vol régi par la Hobbs Act, l’enlèvement, la fraude liée aux dispositifs d’accès, le vol d’identité aggravé, la manipulation de témoins et l’entrave à une procédure officielle.

Une seconde mise en accusation subséquente déposée en mai 2026 a ajouté une accusation de trafic sexuel impliquant l’une des cinq victimes initiales, ainsi que la prostitution entre États, le vol régi par la Hobbs Act, l’enlèvement et d’autres chefs d’accusation impliquant deux victimes supplémentaires.

« Chad Barclay a désormais reconnu avoir enlevé, violé violemment et volé plusieurs victimes féminines », a déclaré l’Assistant Attorney General A. Tysen Duva de la division criminelle du ministère de la Justice.

« Cette poursuite démontre que nous chercherons toujours à rendre justice aux survivants de la traite et des abus afin de prévenir davantage de ces crimes odieux. Ce type d’exploitation et de violence n’a pas sa place dans notre société civilisée. »

Le procureur américain adjoint Joseph Nocella Jr. pour le district est de New York a qualifié Barclay de « prédateur dangereux » et a déclaré que sa plaidoirie de culpabilité le rendait responsable des préjudices infligés à ses victimes.

Un juge fédéral du district déterminera la peine de Barclay après avoir pris en compte les directives de détermination de la peine des États-Unis et d’autres facteurs statutaires.

L’affaire a été examinée par le bureau du FBI de New York et le département de police de New York, dans le cadre de la Task Force sur l’exploitation d’enfants et la traite des êtres humains.