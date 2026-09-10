La République dominicaine étend sa clôture frontalière avec Haïti dans le cadre d’une poussée sécuritaire

La République dominicaine a commencé la construction d’une nouvelle section de 14,5 kilomètres de son enceinte périmétrique le long de la frontière avec Haïti, dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité et à lutter contre la contrebande.

Le ministère de la Défense a indiqué samedi que cette nouvelle portion est en cours d’édification dans la zone de Hoya de Enriquillo, dans la province d’Independencia, et qu’elle s’élèvera à 3,9 mètres de haut, soit environ 13 pieds.

Elle comprendra six tours de guet et 35 ponceaux.

Les autorités ont décrit la zone comme l’un des points les plus importants le long de la frontière, où les responsables ont dû faire face à des défis remontant à des décennies concernant les mouvements illégaux de marchandises.

Independencia abrite également l’un des principaux marchés binational entre Haïti et la République dominicaine. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle infrastructure vise à freiner la contrebande et d’autres activités illégales tout en favorisant un commerce transfrontalier plus sûr et mieux ordonné.

Le projet comprendra des couloirs de patrouille des deux côtés de la clôture, d’une largeur totale de sept mètres. Les responsables ont indiqué que ces couloirs amélioreront la surveillance et la mobilité des forces et permettront au personnel de sécurité de répondre plus rapidement aux incidents.

La construction s’inscrit dans la deuxième phase du programme gouvernemental « Frontière Forte », qui comprend des sections similaires déjà érigées à Jimaní.

Environ 55 kilomètres de clôture ont déjà été érigés, dont 38 kilomètres le long de la frontière nord et d’autres sections dans Elías Piña, Independencia et Pedernales.

Le ministre de la Défense, Carlos Antonio Fernández Onofre, a déclaré que le vaste programme de sécurité frontalière comprend également 1 500 lampes solaires, des connexions à fibre optique, des caméras intelligentes et un réseau de drones exploité depuis le centre de contrôle du ministère.

Environ 11 000 militaires ont aussi été déployés le long de la frontière, assistés par des équipements de surveillance supplémentaires.

Cette nouvelle étape intervient alors que le gouvernement dominicain poursuit un programme de renforcement des contrôles migratoires annoncé en octobre 2024, visant à rapatrier jusqu’à 10 000 Haïtiens sans-papiers par semaine. Selon les chiffres officiels, les autorités dominicaines ont déporté 250 429 Haïtiens sans-papiers entre janvier et juillet de cette année, tandis que Haïti demeure confronté à une crise politique, sécuritaire et humanitaire prolongée.