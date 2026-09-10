Le chef de la CARICOM appelle à une meilleure coordination du soutien international à Haïti.

Le Secrétaire général de la CARICOM, Dr. Carla Barnett, a exhorté à une coordination plus solide entre les partenaires régionaux et internationaux qui soutiennent Haïti, avertissant que la collaboration renforcée est nécessaire pour éviter les duplications et répondre aux besoins les plus pressants du pays.

Elle l’a affirmé lors d’une réunion ordinaire du Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA) le jeudi 3 septembre.

Elle a indiqué que le grand nombre d’acteurs régionaux et internationaux apportant leur aide à Haïti dans divers domaines rend la coordination indispensable afin de veiller à ce que les ressources soient dirigées de manière efficace vers les besoins des Haïtiens.

« Compte tenu de l’éventail large des acteurs régionaux et internationaux qui apportent leur assistance à Haïti dans divers secteurs, la coordination est devenue un facteur habilitant crucial pour éviter les duplications et pour s’assurer que les besoins pressants et vitaux de la population haïtienne soient pris en charge par une mise en œuvre bien coordonnée », a déclaré Barnett.

La-chef de la CARICOM a mis en avant l’initiative de l’OEA, « Vers une feuille de route haïtienne dirigée par Haïti pour la stabilité et la paix, avec le soutien régional et international », ainsi qu’une délégation internationale de haut niveau qui a visité Haïti du 16 au 19 août.

La CARICOM a participé à cette visite à l’invitation du Secrétaire général de l’OEA, Albert Ramdin.

Barnett a dit que la mission a contribué à renforcer la coordination entre les partenaires internationaux tout en permettant aux participants de mieux comprendre les conditions sur le terrain.

« Cela a aussi envoyé au peuple haïtien le message que, malgré les défis et les dangers de la situation actuelle, il n’a pas été abandonné par les communautés internationales et régionales, et que l’engagement collectif à soutenir Haïti demeure vivant, malgré la longue durée de la crise multifacette », a-t-elle ajouté.

Barnett a également appelé au renouvellement du mandat de la Force de suppression des gangs (FSG), affirmant que les engagements des partenaires internationaux d’Haïti pour fournir du personnel, des fonds, du matériel et un soutien logistique n’ont pas été suffisamment remplis.

Elle a déclaré que le renforcement de cette force pourrait aider à affaiblir l’emprise des gangs armés et créer les conditions nécessaires pour les prochaines élections en Haïti.

Barnett a aussi souligné l’observation électorale comme un domaine où la CARICOM et l’OEA pourraient coopérer à mesure que le processus électoral progresse.

Par ailleurs, le Groupe d’Éminentes Personnes de la CARICOM, composé de trois anciens premiers ministres, est actuellement en visite en Haïti pour discuter avec les acteurs politiques, y compris des partis émergents et des coalitions.

Le groupe, créé en 2023, facilite le dialogue entre les acteurs politiques et la société civile dans le cadre des efforts visant à trouver une approche haïtienne pour la crise politique du pays.

Barnett a déclaré que la CARICOM continuerait de travailler avec l’OEA et d’autres partenaires internationaux afin de répondre aux défis immédiats d’Haïti tout en soutenant le développement économique et social à plus long terme.

« Nous ne devons jamais oublier le peuple haïtien qui continue de faire face à l’instabilité sociale et économique résultant de la criminalité et de la violence qui affectent leur capacité à gagner leur vie, à éduquer leurs enfants, à accéder aux services médicaux et à se déplacer librement dans leurs communautés et dans leur pays », a-t-elle déclaré.