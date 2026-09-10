La ministre Grange mène la délégation jamaïcaine pour les réparations au Royaume-Uni

La ministre jamaïcaine de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport, Olivia Grange, dirige une délégation du pays vers le Royaume-Uni alors que la Jamaïque intensifie sa démarche en faveur de réparations pour l’esclavage des Africains durant l’époque coloniale.

La délégation devrait déposer une pétition auprès de Sa Majesté Charles III, lundi 7 septembre, le priant, en sa qualité de chef d’État jamaïcain, de renvoyer trois questions relatives à l’asservissement transatlantique des Africains en Jamaïque, considéré comme des biens mobiliers, au Comité judiciaire du Conseil privé, la plus haute cour du pays.

« Nous avançons sans crainte vers un nouveau chapitre de notre histoire lorsque nous présentons une pétition à Sa Majesté le Roi Charles sur la question des réparations, » a déclaré Grange dimanche lors d’un service œcuménique de Mémoire, Justice et Réparation à l’église baptiste New Park Road à Londres.

Selon le ministère de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport, la pétition ne vise pas un paiement direct mais représente une nouvelle approche juridique de la longue campagne en faveur des réparations menée par la Jamaïque.

Grange a déclaré que la pétition invite le Conseil privé à examiner si la saisie, le transport et l’asservissement des Africains en tant que biens mobiliers furent jamais licites selon le droit anglais; si la saisie, le transport et l’asservissement des Africains en Jamaïque ont violé le droit international; et si le Royaume‑Uni a une obligation juridique de fournir une réparation au peuple jamaïcain.

« Nous ne venons pas en mendiante. Nous venons, encore une fois, comme dans l’affaire du massacre de Zong, solliciter une décision juste de la part de la cour anglaise, » a déclaré Grange.

Soulignant que cette démarche est une procédure juridique et non politique, Grange a dit que le gouvernement jamaïcain s’attend à ce que le Roi accepte la pétition et renvoie les questions au Conseil privé.

« Cette approche juridique novatrice est adoptée après des années de délibérations et vise à assurer le règlement attendu depuis longtemps des siècles d’abus les plus horribles endurés par nos ancêtres africains — le crime le plus grave contre l’humanité, » a-t-elle ajouté.

Les remarques de Grange ont été faites lors du service dominical de l’église commémorant le 245e anniversaire du massacre de Zong.

En 1781, le navire négrier Zong naviguait le long de la côte ouest-africaine en direction de la Jamaïque lorsque des membres de son équipage jetèrent par-dessus bord des dizaines d’Africains réduits en esclavage. Les tueries furent perpétuées dans le cadre d’une tentative de réclamer une assurance pour la perte des personnes asservies, traitées comme des biens.

« Ils ont jeté environ 140 Africains par-dessus bord jusqu’à leur mort, des enfants, des femmes et des hommes… C’était un meurtre de masse sans la moindre hésitation, » a déclaré Grange, décrivant le massacre comme une puissante illustration des horreurs de la traite transatlantique des esclaves.

Grange a dit que l’affaire Zong se distinguait également par les actions des propriétaires du navire, le syndicat Gregson de Liverpool, qui cherchèrent à obtenir une indemnisation de leurs assureurs tout en sachant que l’équipage avait délibérément tué plus d’un tiers des Africains à bord.

Les assureurs avaient refusé la demande, poussant les propriétaires du navire à porter l’affaire devant les tribunaux anglais.

Grange a déclaré que la pétition jamaïcaine vise à honorer les ancêtres africains qui ont souffert pendant des siècles d’esclavage sur l’île, y compris les victimes du massacre de Zong et ceux qui ont survécu au voyage vers la Jamaïque.

Elle a dit s’inspirer aussi de ceux qui se sont battus contre l’esclavage et l’oppression coloniale, notamment les Héros nationaux Sam Sharpe et Nanny des Maroons, ainsi que Tacky, Kojo, Accompong et Fyah.

« Nous sommes prêts pour ceux qui nieront et s’opposeront. À eux, je dis, comme on nous l’a enseigné, que la justice retentisse, » a déclaré Grange.

Lors de sa visite au Royaume‑Uni, Grange devrait également rencontrer des responsables du British Museum afin de poursuivre les discussions sur la restitution d’objets jamaïcains emportés en Grande‑Bretagne à l’époque coloniale.

« Ils sont inestimables, ils sont significatifs pour l’histoire de la Jamaïque, ils appartiennent au peuple jamaïcain et nous œuvrons pour les ramener chez eux, » a-t-elle déclaré.

La délégation jamaïcaine comprend des représentants du Bureau du Procureur général et du Conseil national sur les réparations, ainsi que des responsables du ministère de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport.