Guyana signe un accord migratoire avec les États-Unis pour accueillir des personnes vérifiées

Le gouvernement guyanais a annoncé avoir conclu un accord de coopération migratoire avec les États-Unis, prévoyant l’accueil temporaire d’un nombre restreint de personnes sélectionnées, compétentes et dépourvues de tout casier judiciaire.

Les personnes seront relocalisées par le Programme de retour volontaire assisté (RVA) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le gouvernement guyanais se réservant le droit d’examiner et de rejeter toute personne proposée pour le déplacement.

Selon le gouvernement guyanais, les États-Unis prendront en charge l’intégralité des coûts du processus de relocalisation, tandis que l’OIM sera chargée d’accueillir, d’héberger et d’apporter un soutien aux personnes pendant leur séjour sur le territoire guyanais.

Le gouvernement a indiqué qu’il n’accepterait que des personnes qui choisissent volontairement de se relocaliser en Guyana.

Dans ce cadre, l’OIM offrira aussi des services liés à l’intégration et veillera à ce que les personnes puissent communiquer avec des représentants juridiques et des membres de leur famille. Le gouvernement guyanais a déclaré qu’il ne prendrait pas en charge les coûts financiers liés au programme.

Cet accord est temporaire et ne prévoit pas de réinstallation permanente sur le territoire guyanais.

Les personnes relocalisées resteront dans le pays en attendant une décision sur leur statut d’immigration. Selon l’issue, elles seront soit renvoyées dans leur pays d’origine, soit relocalisées vers une autre destination de leur choix.

L’accord prévoit également que les individus puissent demander une protection internationale lorsque cela est pertinent. L’OIM aidera à orienter ces cas vers le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en coordination avec les autorités guyanaises.

L’administration du président Irfaan Ali a décrit cet accord comme une extension de l’engagement du Guyana en faveur des droits humains et de la coopération internationale.

Le gouvernement a déclaré qu’il continuerait de travailler avec l’OIM, le HCR et les acteurs nationaux afin de veiller à ce que le programme respecte la législation guyanaise et les obligations internationales du pays en matière de droits humains.

Cet accord s’inscrit dans un contexte de coopération croissante entre le Guyana et les États-Unis dans des domaines tels que l’énergie, le commerce, l’investissement, la sécurité et la diplomatie.