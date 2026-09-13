Cinq ressortissants étrangers détenus lors d’une opération minière illégale au Guyana

Cinq ressortissants étrangers, dont des Vénézuéliens, ont été détenus après que les autorités ont découvert une opération minière illégale dans le district minier de Potaro, au Guyana.

Le ministère des Ressources naturelles a indiqué jeudi que les cinq personnes avaient été arrêtées par la Guyana Police Force dans le cadre de la répression en cours contre l’exploitation minière illégale.

Plusieurs pièces d’équipement minier et une quantité d’or ont également été saisies lors de l’opération, selon le ministère.

Le Corps des Wardens de la Guyana Geology and Mines Commission (GGMC) et la Guyana Police Force mènent une enquête conjointe sur l’opération. Les autorités n’ont pas immédiatement divulgué l’identité ou la nationalité de toutes les personnes détenues ni le montant d’or saisi.

Le Ministère des Ressources naturelles a déclaré qu’il adopte une tolérance zéro envers l’exploitation minière illégale et a rappelé aux mineurs et autres parties prenantes qu’ils doivent obtenir les permis requis et se conformer à la législation minière et environnementale du pays.

« Le ministère réitère qu’il n’y aura aucune tolérance envers l’exploitation minière illégale », a-t-il déclaré.

Le ministère a indiqué que le GGMC, en coopération avec les agences de maintien de l’ordre, poursuivra les opérations de surveillance et d’application de la loi dans les districts miniers du Guyana.

« Ceux qui opèrent en dehors du cadre légal devront faire face à l’ensemble des conséquences », a averti le ministère.

Les autorités ont également annoncé que des ressortissants étrangers ayant été trouvés impliqués précédemment dans des opérations minières illégales sont en cours de déportation.

Le secteur minier du Guyana, et plus particulièrement son industrie aurifère, représente une part importante de l’économie du pays, avec des activités minières menées dans plusieurs régions intérieures. Le gouvernement poursuit ses efforts pour s’assurer que les mineurs détiennent les licences et respectent les exigences environnementales, alors que les autorités ciblent les opérations non autorisées.