Dominicain Aujourd’hui

Le ministère de la Santé, par l’intermédiaire de la Direction de l’Épidémiologie, rapporte une réduction de l’incidence des principales maladies sous surveillance particulière et sensibilise à la fibrose kystique. Cette maladie génétique et héréditaire affecte les poumons, le pancréas et d’autres organes.

Au cours de la 34e semaine épidémiologique, trois cas confirmés de dengue ont été signalés. Le total cumulé depuis le début de l’année s’élève à 282, restant dans la zone favorable du couloir endémique.

Les autorités réitèrent la nécessité pour le public de continuer à surveiller et à éliminer les sites de reproduction des moustiques à domicile. Elles exhortent également les habitants à participer aux efforts de prévention du Ministère afin d’éliminer les sites de ponte des moustiques. Si l’eau doit être stockée, il est préconisé d’appliquer du chlore sur les parois des cuves au-delà du niveau d’eau et de maintenir les réservoirs couverts pour éviter que le moustique Aedes aegypti ne puisse pondre.

Le bulletin épidémiologique souligne qu’aucun cas de choléra n’a été signalé dans le pays, y compris durant la SE-34 ; pour cette raison, il invite les citoyens à continuer de consommer une eau sûre et à éviter l’utilisation d’eaux provenant de sources douteuses.

Concernant la leptospirose, aucun signalement n’a été enregistré cette semaine ; néanmoins, le Ministère insiste sur la nécessité de maintenir une hygiène stricte à domicile, surtout lors des jours de pluie.

Deux cas de paludisme ont été signalés, localisés précisément dans la zone d’éclosion active de la province de San Juan. Cela représente une réduction significative par rapport aux 17 cas enregistrés durant la même semaine en 2025. Le total cumulé pour l’année reflète une diminution importante : 728 cas ont été enregistrés en 2025, tandis que 136 ont été signalés jusqu’à présent en 2026.

Aucun virus respiratoire n’a été signalé au cours de la semaine épidémiologique en cours, ni d’affections respiratoires ressemblant à la grippe (ILI) ni d’infections respiratoires aiguës graves (SARI), les deux indicateurs restant dans la zone de réussite de leurs couloirs endémiques respectifs en raison de la faible circulation virale.

Mortalité maternelle et infantile

Le bulletin épidémiologique indique que la semaine dernière a enregistré 4 décès maternels, dont une femme dominicaine et trois de nationalité haïtienne ; le total jusqu’à SE-34 s’élève à 93.

Pour ce qui est de la mortalité infantile, 41 décès ont été signalés, dont 34 décès néonataux ; à ce jour, 1 227 décès ont été recensés.

Fibrose kystique et l’importance du diagnostic précoce

Dans le cadre de la Journée mondiale de la fibrose kystique, instaurée par l’OMS le 8 septembre de chaque année, le Ministère met en avant l’importance de sensibiliser le public à cette maladie chronique héréditaire qui affecte les organes sécréteurs du corps (principalement les poumons et le système digestif).

Le Ministère de la Santé souligne l’importance du dépistage néonatal, connu sous le nom de « test du talon », qui est réalisé durant les 15 premiers jours de vie. Ce test constitue un outil efficace pour la détection précoce de cette maladie et d’autres troubles métaboliques congénitaux, garantissant un traitement opportun qui prolonge et améliore la qualité de vie des enfants.