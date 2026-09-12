Les Bermudes durcissent l’immigration et ciblent les mariages de complaisance

Les Bermudes ont annoncé une série de mesures relatives à l’immigration visant à renforcer la sécurité des frontières, à durcir les mariages simulés et à protéger les emplois d’entrée de gamme pour les Bermudiens dans les secteurs de l’assurance et de la réassurance.

Le ministre de l’Économie et du Travail, Jason Hayward, a dévoilé ces dispositions jeudi, affirmant que le gouvernement cherche à renforcer l’intégrité du système d’immigration tout en préservant les opportunités d’emploi pour les Bermudiens.

Parmi ces changements figure une mise à jour de l’Ordre d’Immigration et de Protection des Bermudes (Interdiction d’entrée), qui détermine les conditions de visa pour certains ressortissants étrangers.

Selon le nouvel ordre, les ressortissants du Botswana, de la partie nord de Chypre, de Côte d’Ivoire, de Nauru, du Nicaragua, de la Palestine et de Sainte-Lucie seront soumis à un contrôle de visa et devront détenir un visa multi-entrée valide délivré par les États‑Unis, le Royaume‑Uni ou le Canada pour entrer aux Bermudes.

L’Indonésie et Taïwan, quant à elles, seront retirées de la liste des pays soumis au contrôle des visas.

Les changements entreront en vigueur une fois que le nouvel ordre d’interdiction d’entrée sera publié au Journal officiel.

Hayward a déclaré que les politiques d’immigration des Bermudes doivent tenir compte des évolutions des exigences frontalières, de transit et de visa au Royaume‑Uni en raison de la dépendance de l’île vis‑à‑vis des liaisons aériennes internationales passant par ce pays.

« Compte tenu de la position géographique des Bermudes et du nombre restreint de routes aériennes commerciales disponibles pour l’île, le Royaume‑Uni offre une voie aérienne commerciale clé et flexible », a‑t‑il déclaré.

Le gouvernement prévoit également de s’attaquer aux mariages simulés, qu’il définit comme des mariages conclus principalement pour obtenir des avantages liés à l’immigration ou à d’autres prestations juridiques sans la moindre intention du couple de fonder une vie commune.

Hayward a indiqué que les Bermudes ne disposent actuellement d’aucune définition juridique du mariage simulé et que les autorités n’ont pas le pouvoir d’enquêter sur les affaires suspectes, créant des vulnérabilités dans le système d’immigration.

Dans le cadre d’un cadre politique proposé, la plupart des demandes de mariage continueraient à suivre le processus d’enregistrement normal. Toutefois, le registraire serait en mesure de renvoyer les dossiers au Département de l’Immigration pour des enquêtes plus approfondies lorsque subsistent des inquiétudes raisonnables quant à l’authenticité d’un mariage.

Des signes d’alerte potentiels pourraient inclure des incohérences importantes dans les informations fournies par le couple, des irrégularités dans les documents ou des preuves montrant que de l’argent ou d’autres incitations financières ont été offertes en échange du mariage.

Si les autorités déterminent qu’un mariage est simulé, les avantages en matière d’immigration obtenus par le biais de ce mariage pourraient être refusés, annulés ou révoqués.

Le gouvernement prévoit également de créer une infraction pénale pour le fait d’entrer sciemment ou de faciliter un mariage simulé dans le but d’obtenir un avantage en matière d’immigration ou juridique.

Par ailleurs, les Bermudes étendent leur Catégorie d’Emploi Fermée afin de protéger plusieurs postes d’entrée de gamme dans les secteurs de l’assurance et de la réassurance au bénéfice des Bermudiens.

Cette catégorie sera élargie pour inclure des postes d’administration de la souscription et des postes de souscription d’entrée, y compris les assistants de souscription, les souscripteurs assistants et les souscripteurs stagiaires.

Les postes d’indemnisation d’assurance au niveau débutant, tels que les assistants sinistres et les associés sinistres, seront également inclus, tout comme les postes de courtier débutants tels que les assistants courtiers et les courtiers juniors.

Hayward a affirmé que le gouvernement a consulté des associations professionnelles et clarifié que son objectif était de préserver les opportunités d’entrée pour les Bermudiens plutôt que de restreindre le secteur plus large de l’assurance.

« De nombreux Bermudiens ont connu un succès notable dans ces secteurs et peuvent relier directement leur réussite à l’opportunité d’entrée qui leur a été offerte », a‑t‑il déclaré.

Les changements apportés aux Catégories d’Emploi Fermée et Restreinte entreront en vigueur le 8 septembre.

« Les voies du succès doivent rester accessibles pour les Bermudiens, et des opportunités d’emploi telles que celle‑ci doivent rester accessibles », a déclaré Hayward.