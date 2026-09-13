Actualités de la République dominicaine

Le ministère de la Santé publique a indiqué que la République dominicaine n’enregistre aucun cas d’anthrax et qu’il a renforcé de manière préventive la surveillance épidémiologique en réponse à l’enquête sur des cas suspects d’anthrax cutané dans une communauté du sud-ouest d’Haïti.

Le ministre de la Santé publique, Víctor Atallah, a expliqué que ces mesures visent à renforcer la capacité des services de santé à identifier rapidement tout cas potentiel et à activer les protocoles correspondants. Il a précisé que les mesures adoptées ne constituent pas une urgence sanitaire nationale.

« La République dominicaine n’a signalé aucun cas d’anthrax, et il n’existe pas d’urgence sanitaire publique. Nous avons renforcé la surveillance en tant que mesure préventive, et nos services de santé sont prêts à identifier rapidement tout cas suspect », a déclaré Atallah.

Surveillance préventive

Selon les informations, les autorités sanitaires haïtiennes enquêtent sur 13 cas suspects à Baliverne, dans la commune de Dame-Marie, dans le département de Grand’Anse. Deux décès ont été signalés parmi les cas en cours d’investigation, bien que l’anthrax n’ait pas encore été confirmé comme cause des décès.

Le contact avec du bétail malade est examiné comme source potentielle d’exposition.

L’anthrax est une maladie causée par la bactérie Bacillus anthracis, qui touche principalement les animaux herbivores tels que le bétail, les ovins et les caprins. L’être humain peut contracter la maladie principalement par contact direct avec des animaux infectés ou des produits animaux contaminés.

La maladie ne se transmet généralement pas d’une personne à l’autre, si bien que le risque d’infection par contact avec une personne infectée est faible. Les mesures préventives se concentrent principalement sur la surveillance épidémiologique et la surveillance zoosanitaire, y compris le suivi des mouvements non réglementés d’animaux et de produits animaux.

Le ministère de la Santé publique coordonne avec le ministère de l’Agriculture et la Direction générale de l’élevage pour renforcer la surveillance et la détection en temps utile, ainsi qu’avec les organisations internationales compétentes.

Par ailleurs, les directives destinées au personnel soignant pour l’identification et la notification immédiate de tout cas suspect ont été renforcées. Le pays maintient sa capacité diagnostique grâce au Laboratoire national de référence Dr. Defilló.

Le ministère a exhorté la population à rester informée par le biais des sources officielles et a réitéré que les mesures mises en œuvre sont de nature préventive et font partie des mécanismes habituels de surveillance sanitaire et de préparation du pays.

Santé publique continuera de suivre la situation en coordination avec les institutions nationales concernées et l’Organisation panaméricaine de la Santé et l’Organisation mondiale de la Santé (OPS/OMS).