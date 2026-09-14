Ambassade des États-Unis en Jamaïque : mise à jour de la liste des objets interdits pour les rendez-vous de visa

L’ambassade des États‑Unis en Jamaïque a révisé son inventaire des objets interdits et autorisés pour les visiteurs se rendant à des rendez‑vous de visa et d’autres consultations, et les téléphones portables, les écouteurs et les montres connectées font désormais partie des appareils électroniques autorisés à l’intérieur de l’ambassade.

Dans un avis publié le 1er septembre, l’ambassade recommande à tous les visiteurs d’arriver quinze minutes avant l’heure prévue de leur rendez‑vous afin de disposer du temps nécessaire pour une sécurité comparable à celle d’un aéroport avant d’entrer dans le bâtiment.

Parmi les objets interdits figurent les ordinateurs, les lunettes intelligentes et les autres appareils électroniques non expressément autorisés par l’ambassade.

Les visiteurs ne peuvent pas non plus apporter de supports média et de dispositifs de stockage, tels que les CD, les clés USB, les cartes mémoire et les clés USB portables, ainsi que des écouteurs et des haut‑parleurs. Les appareils photo, le matériel vidéo et les lampes de poche font également l’objet d’une interdiction.

Les armes, y compris les pistolets et les sprays au poivre ou lacrymogènes, ne sont pas autorisées, tout comme les couteaux et autres objets tranchants. Les briquets et les allumettes sont également interdits.

L’ambassade interdit aussi les sacs à main et les sacs dont les dimensions dépassent 18 pouces sur 18 pouces, ainsi que les boissons alcoolisées de toute nature.

Les liquides, gels, aérosols, huiles, lotions et poudres ne peuvent en principe pas être emportés à l’intérieur, bien que certaines exceptions existent pour des articles jugés nécessaires.

Certains appareils électroniques couramment utilisés sont désormais autorisés. Les visiteurs peuvent apporter des téléphones portables, des écouteurs et des montres connectées, bien que l’ambassade précise qu’ils doivent respecter la signalisation dans les zones d’attente régissant l’usage de ces dispositifs.

Les dispositifs médicaux nécessaires et les médicaments non liquides, tels que les comprimés, sont également autorisés mais doivent être déclarés avant le contrôle de sécurité.

Les parents voyageant avec des nourrissons peuvent emporter de petites quantités de lait infantile, de nourriture pour bébé et de lait, ainsi que de petites quantités de couches. Les porte‑bébés et les poussettes sont autorisés tant qu’ils peuvent être pliés suffisamment pour passer à travers le scanner à rayons X.

Les visiteurs peuvent également apporter de l’argent, des ceintures, des montres et des clés.