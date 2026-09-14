Skerrit de la Dominique affirme que Barnett, secrétaire générale de la CARICOM, restera en poste en attendant l’avis de la CCJ

Le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, affirme qu’il s’attend à ce que la Secrétaire générale de la CARICOM, Carla Barnett, reste en poste pendant que le regroupement régional attend un avis consultatif de la Cour caribéenne de justice (CCJ) sur la procédure utilisée pour son renouvellement de mandat.

Skerrit a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que l’enjeu devant les 15 États membres de la CARICOM n’est pas de savoir si Barnett doit rester Secrétaire générale, mais si la procédure utilisée pour son renouvellement de mandat a été conforme au Traité révisé de Chaguaramas.

« Si ma mémoire ne me fait pas défaut, notre décision au sein de la CARICOM était que l’affaire soit portée devant la CCJ et il ne s’agit pas de savoir si elle doit rester Secrétaire générale, mais si le processus, la procédure a été suivie conformément au Traité révisé de Chaguaramas », a déclaré Skerrit.

Il a ajouté que les dirigeants de la CARICOM ont convenu de solliciter des éclaircissements auprès de la cour, par déférence envers les préoccupations exprimées par la Première ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

« Il s’agit donc davantage d’une interprétation de la procédure, et nous avons tous estimé, par déférence envers les préoccupations soulevées par la Première ministre de Trinité-et-Tobago, qu’il nous fallait clarifier cette question afin que la CCJ nous fournisse un avis consultatif sur ce point », a-t-il déclaré.

Barnett, économiste belizienne et première femme à occuper le poste de secrétaire générale de la CARICOM, a entamé son deuxième mandat ce mois-ci.

Skerrit a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’elle continue d’accomplir ses fonctions pendant que l’affaire est examinée.

« La Secrétaire générale poursuivra ses fonctions », a-t-il déclaré, en insistant sur le fait que la CCJ est sollicitée pour examiner la procédure de nomination plutôt que pour déterminer si Barnett doit occuper le poste.

Les dirigeants de la CARICOM se sont mis d’accord lors de leur sommet à Sainte-Lucie en juillet pour demander un avis consultatif à la CCJ, basée à Trinité-et-Tobago, après que Trinité-et-Tobago et la Jamaïque ont exprimé des inquiétudes quant à la procédure utilisée pour le renouvellement du mandat de Barnett.

Le mois dernier, le président de la CARICOM et Premier ministre de Sainte-Lucie, Phillip J. Pierre, a rencontré Persad-Bissessar à Port-d’Espagne et a fait le point sur la question.

Cependant, la CCJ a déclaré n’avoir pas encore reçu de demande officielle de la CARICOM en vue d’un avis consultatif.

« Bien que la Cour n’ait pas encore reçu de demande officielle d’avis consultatif de la CARICOM, elle prend note des informations publiques selon lesquelles une telle demande pourrait être présentée », a indiqué la cour.

La CCJ a également cherché à préciser que la procédure consultative ne serait pas une procédure contentieuse ou adversaire. Au contraire, les parties intéressées seraient autorisées à présenter des mémoires avant que la cour n’en donne l’interprétation juridique des questions posées par la CARICOM.

Dès réception d’une demande, le greffe de la CCJ est tenu de signifier des copies aux États membres de la CARICOM et au secrétaire général dans un délai de 14 jours. Ces parties disposeraient alors de 42 jours pour présenter des mémoires écrits.

Selon la cour, un avis consultatif serait généralement rendu dans les six mois suivant l’audience.

Skerrit a indiqué que les dirigeants de la CARICOM avaient convenu qu’un seul avocat présenterait les différentes soumissions devant la cour, plutôt que d’avoir plusieurs avocats représentant des positions distinctes.

« C’est pourquoi nous avons convenu, lors des réunions des chefs, de ne pas faire représenter différentes personnes par des avocats distincts », a-t-il déclaré.

Selon Skerrit, un conseiller principal originaire de Sainte-Lucie a été retenu et recevra les mémoires des diverses parties avant de les présenter à la CCJ.

« Il n’y aura pas d’échanges d’arguments. C’est ce qui a été fait pour nommer le Secrétaire général ; c’est la pratique établie. Trinité-et-Tobago aura sa propre soumission, puis il la prendra et la présentera, et les juges décideront ensuite de la meilleure procédure à suivre », a déclaré Skerrit.

Il a ajouté que l’avis consultatif devrait en fin de compte apporter de la clarté pour les futures nominations des secrétaires généraux de la CARICOM en établissant comment la procédure doit être conduite en vertu du traité régional.