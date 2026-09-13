Première ministre de Trinité-et-Tobago, Persad-Bissessar, attend une rencontre avec Delcy Rodríguez du Venezuela à l’ONU

Le Premier ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad‑Bissessar, a indiqué qu’elle s’attendait à rencontrer plus tard ce mois-ci la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, les deux pays voisins cherchant à réparer leurs liens après plusieurs mois de tensions diplomatiques.

Persad‑Bissessar a déclaré à des journalistes mercredi qu’une rencontre était en cours de planification en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, qui se tiendra du 22 au 26 septembre.

La rencontre envisagée marquerait un virage notable dans les relations entre Persad‑Bissessar et Caracas. En octobre 2025, l’Assemblée nationale du Venezuela avait déclaré la première ministre de Trinité-et-Tobago persona non grata et l’avait interdite d’entrée sur le territoire, dans un contexte de dissensions liées au soutien de son gouvernement à des actions militaires américaines contre le Venezuela.

Interrogée sur le fait que cette nomination pourrait compliquer une entrevue avec Rodríguez, Persad‑Bissessar a dit qu’elle était prête à rencontrer quiconque souhaitait la rencontrer.

« Je rencontrerai quiconque souhaite me rencontrer », a-t-elle déclaré.

Persad‑Bissessar a souligné la relation de longue date qui unit les deux pays voisins, notant qu’elle compte également des membres de sa famille qui sont citoyens vénézuéliens.

« Trinité-et-Tobago et le Venezuela entretiennent des liens très, très étroits, donc tout ce qui doit être fait se fera dans l’intérêt supérieur des deux pays », a-t-elle affirmé.

Interrogée sur le message qu’elle avait pour Rodríguez, Persad‑Bissessar a répondu : « Je l’aime, j’ai hâte de la rencontrer ».

Elle a ajouté que les deux dirigeants espéraient se rencontrer lors de l’assemblée des Nations Unies, qui se tiendra plus tard ce mois-ci.

« Oui, je pense qu’il existe un plan pour que nous nous rencontrions toutes les deux à la fin septembre », a déclaré Persad‑Bissessar. « S’il ne se concrétise pas, je vous le ferai savoir, mais c’est bien un plan. »

La ministre des Affaires étrangères, Sean Sobers, œuvre à organiser cette rencontre, a‑t‑elle précisé.

Cette évolution fait suite à la visite de Sobers et d’une délégation de Trinité-et-Tobago à Caracas la semaine dernière, alors que les deux gouvernements cherchent à rétablir leurs relations diplomatiques.

À l’issue des entretiens, Trinité-et-Tobago et le Venezuela ont annoncé être parvenus à une feuille de route visant à approfondir la coopération dans des domaines tels que le commerce, l’énergie, l’agriculture, la protection de l’environnement, la culture et la sécurité collective.

Dans un communiqué conjoint, les gouvernements ont décrit la visite comme marquant « un nouveau chapitre » dans les relations diplomatiques et ont déclaré que l’agenda de travail offrirait une feuille de route pour accroître la coopération dans plusieurs domaines prioritaires.

Persad‑Bissessar a également exprimé mercredi sa confiance que l’amélioration des relations avec Caracas aiderait à faire progresser les efforts de Trinité-et-Tobago pour accéder au gaz naturel vénézuélien.

« Je n’ai absolument aucun doute que le gaz du Venezuela arrivera à Trinité-et-Tobago », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné la proximité des deux pays et indiqué que des accords avaient déjà été signés avec BP, tandis que le gouvernement espère conclure des accords avec Shell et d’autres entreprises.

« Je n’ai absolument aucun doute que dans l’année qui vient, nous verrons le gaz naturel arriver à Trinité-et-Tobago, et une partie de cela dépendra du rapprochement avec le Venezuela », a déclaré Persad‑Bissessar.

« Nous sommes voisins, en fait nous sommes de la famille », a-t-elle ajouté.

Les relations entre Port‑d’Espagne et Caracas s’étaient fortement détériorées l’an dernier alors que les tensions entre le Venezuela et les États‑Unis s’accentuaient.

Les autorités vénézuéliennes avaient accusé Persad‑Bissessar de soutenir l’agression militaire des États‑Unis contre le pays, la déclarant finalement persona non grata.

Le paysage politique au Venezuela a depuis changé à la suite du départ du président Nicolás Maduro de ses fonctions. Maduro et son épouse sont actuellement détenus aux États‑Unis, où il fait face à des accusations, dont trafic de drogue.

La rencontre envisagée entre Persad‑Bissessar et Rodríguez serait l’un des plus hauts niveaux d’engagement entre les deux gouvernements depuis leurs récentes démarches de normalisation des relations.