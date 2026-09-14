Décès de l’ancien député de St Mary Western, Hyacinth Knight, à 86 ans

L’ancienne députée pour St Mary Western, Hyacinth Knight, est décédée à l’âge de 86 ans, suscitant des hommages du Premier ministre Andrew Holness et du Jamaica Labour Party (JLP) pour ses décennies de service à la paroisse et au pays.

Knight est décédée à l’hôpital Andrews Memorial à St Andrew, mercredi 9 septembre, après une maladie.

Educatrice de longue date, figure de la communauté et politicienne, Knight a représenté St Mary Western au Parlement pour le JLP de 1983 à 1989. Son engagement public comprenait également des mandats de conseillère et de maire, tandis que sa carrière en dehors des fonctions électives englobait des activités d’enseignante, d’administratrice de JAMAL, d’agricultrice et de promotrice immobilière.

Holness a déclaré être profondément attristé par le décès de Knight, la décrivant comme une servante publique dévouée qui a consacré de nombreuses années à servir les habitants de l’ouest de St Mary et de la Jamaïque.

« Elle était une éducatrice, une bâtisseuse de communauté et une servante publique engagée qui croyait en la nécessité de redonner à ceux qui l’entouraient », a déclaré le Premier ministre.

Holness se souvient des moments partagés avec Knight lors des célébrations de son 80e anniversaire, la décrivant comme une femme chaleureuse et respectée, qui avait une présence empreinte de dignité et un véritable amour pour sa communauté.

« Sa contribution à St. Mary dépassait largement le cadre politique. Elle a été reconnue pour son service à l’éducation et au développement communautaire, et sa vie témoignait d’un dévouement à aider les autres », a-t-il ajouté.

Le président du JLP et député actuel de St Mary Western, Robert Montague, a également rendu hommage à Knight, déclarant que le parti lui était reconnaissant pour sa contribution et présentant ses condoléances à sa famille.

« Knight était une mère, une mentore et une bonne amie. Elle fut enseignante, administratrice JAMAL, agricultrice, promotrice immobilière, conseillère municipale, maire et parlementaire. Elle a servi les habitants de St Mary pendant des années avec une grande distinction », a déclaré Montague.

Il la décrivait comme une « personne calme et déterminée » dont le sourire doux pouvait illuminer une pièce.

« Elle a donné naissance à quatre enfants mais elle a été mère pour beaucoup et tante pour bien d’autres. Sa contribution restera et ne peut jamais être oubliée », a-t-il ajouté.

Knight entra au Parlement à l’issue des élections générales de 1983, remportant la circonscription de St Mary Western pour le JLP. Elle tenta ensuite, sans succès, de se représenter pour le parti lors des élections de 1997 et 2002.

Ses contributions à l’éducation et au développement communautaire ont été officiellement reconnues en octobre 2010 à Port Maria, où elle fut honorée pour son travail dans ces domaines.

Montague a déclaré que la contribution de Knight tant au JLP qu’à la Jamaïque méritait les plus hautes distinctions, lui attribuant le mérite d’avoir amélioré la vie de milliers de personnes.

« Hyacinth Knight a donné tout son cœur et son âme pour élever le Jamaica Labour Party et son pays bien-aimé, la Jamaïque », a-t-il affirmé. « Ses conseils et son soutien actif ont positivement changé la vie de nombreuses personnes. »

Holness a présenté ses condoléances à la famille de Knight, à ses amis, à ses anciens collègues et au peuple de St Mary.

« Que Dieu donne à ses proches force et réconfort alors qu’ils pleurent son départ. Que son âme repose en paix », a déclaré le Premier ministre.