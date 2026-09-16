Fondation Usain Bolt verse près de 10 millions de dollars jamaïcains à des étudiants touchés par l’ouragan Melissa

Plus de 100 élèves de l’ouest de la Jamaïque, touchés par l’ouragan Melissa, reçoivent une aide de rentrée d’environ 10 millions de dollars jamaïcains (J$) de la part de la Usain Bolt Foundation (UBF) alors qu’ils entament leur parcours au secondaire.

Les élèves, originaires de Trelawny, de St. James, de Hanover, de Westmoreland et de St. Elizabeth, viennent tout juste de finaliser le Primary Exit Profile (PEP) et bénéficieront d’un soutien destiné à couvrir les frais scolaires et autres dépenses liées à l’éducation pour l’ensemble de l’année académique 2026-2027.

La fondation a annoncé l’initiative mercredi, indiquant que ce soutien vise à alléger le fardeau financier des familles qui se remettent encore de l’ouragan.

Huit lycées, répartis sur quatre paroisses, ont été sélectionnés pour s’associer à la fondation, chacun recevant un million de dollars jamaïcains (J$) pour venir en aide aux élèves dans le besoin.

Les établissements participants sont le St. Elizabeth Technical High School et le Maggoty High School à St. Elizabeth ; le Godfrey Stewart High School et le Petersfield High School à Westmoreland ; le Green Island High School et le Merlene Ottey High School à Hanover ; et le Green Pond High School et le Maldon High School à St. James.

Des conseillers d’orientation dans les écoles identifieront les élèves présentant les plus grands besoins financiers afin de leur attribuer une aide.

Un soutien additionnel sera apporté à Trelawny, où l’ensemble des 17 élèves issus de Waldensia Primary School, l’école d’origine de Bolt, qui ont réussi leurs examens PEP, recevront chacun une subvention de 100 000 J$.

Les subventions destinées aux élèves de Waldensia totalisent 1,7 million de J$, portant l’engagement global de la fondation dans le cadre de l’initiative à 9,7 millions de J$.

Winsome Wilkins, présidente de la Usain Bolt Foundation, a déclaré que l’initiative reflète la mission de l’organisation consistant à créer un héritage d’enfants heureux en améliorant leur vie par le développement éducatif et culturel et en inspirant les jeunes à suivre leurs rêves.

L’athlète olympique huit fois champion olympique Usain Bolt a déclaré être heureux de pouvoir apporter une aide significative aux élèves, d’autant plus que l’ouragan Melissa a touché leurs familles et leurs communautés.

Cette aide vient poursuivre le soutien de Bolt envers les élèves de Waldensia Primary, l’école où la légende du sprint a commencé son parcours éducatif avant sa retraite.

Plus tôt cette année, la Usain Bolt Foundation a versé 1,7 million de J$ à des diplômés de Waldensia Primary, renforçant ainsi la relation de longue date entre la fondation et l’école d’origine de Bolt à Trelawny.

La fondation a placé l’éducation et le développement des jeunes au cœur de son action philanthropique, Bolt affirmant son intention de continuer à utiliser l’organisation pour changer la vie des enfants jamaïcains.

La dernière initiative élargit ce soutien au-delà de son ancienne école primaire, offrant une aide à des élèves entrant au lycée dans cinq paroisses de l’ouest alors que les familles poursuivent leur rétablissement après les effets de l’ouragan Melissa.