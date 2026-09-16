Gouvernement des Bahamas va examiner les recommandations des observateurs après les élections générales

Le gouvernement des Bahamas a remercié les observateurs internationaux qui ont surveillé les dernières élections générales du pays, affirmant qu’il examinera leurs conclusions et leurs recommandations dans le cadre des efforts visant à renforcer l’administration des prochaines élections.

Dans un communiqué publié mardi, le Bureau du Premier ministre a exprimé sa gratitude envers les équipes d’observation électorale internationales pour le professionnalisme et l’indépendance dont elles ont fait montre tout au long du processus.

Le gouvernement a indiqué que les observateurs ont dialogué avec des responsables publics, des partis politiques, des organisations de la société civile, des administrateurs électoraux et des citoyens bahamiens dans le cadre de leur évaluation du processus électoral.

« Le Gouvernement accueille favorablement le rôle de l’observation indépendante des élections dans le soutien à la confiance envers les institutions démocratiques et les processus électoraux », a déclaré le Bureau du Premier ministre.

Il a ajouté que les conclusions et les recommandations contenues dans le rapport des observateurs seraient examinées et prises en compte avec soin alors que le pays s’emploie à améliorer l’administration des élections.

« Les Bahamas possèdent une riche tradition démocratique, et le Gouvernement demeure déterminé à préserver l’intégrité de notre système électoral, à respecter la volonté du peuple bahamien et à maintenir la confiance du public dans nos institutions démocratiques », a déclaré le communiqué.

Le gouvernement a également remercié les observateurs pour leur contribution au processus électoral.