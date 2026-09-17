Actualités dominicaines

Les Dominicains figuraient parmi les plus importants groupes de migrants arrivant à Philadelphie à la suite des passages à la frontière américano-mexicaine, selon une analyse de The Associated Press fondée sur des dossiers fédéraux d’immigration.

Les données, obtenues grâce à une demande d’accès à l’information (FOIA), couvrent environ 4,5 millions de migrants libérés aux États-Unis entre octobre 2018 et juillet 2025 après avoir franchi la frontière sud.

Les dossiers indiquaient où les migrants déclaraient avoir l’intention de se rendre, ainsi que leur nationalité, leur âge, leur sexe et d’autres informations.

Philadelphie attire des migrants du monde entier

Philadelphie figurait parmi les villes américaines qui ont attiré des migrants issus d’un large éventail de pays. Au moins 11 nationalités ont enregistré 1 000 arrivées ou plus, les plus nombreuses étant le Brésil, Haïti et la République dominicaine.

Des migrants vénézuéliens et russes figuraient également parmi les arrivants en nombre important. La région métropolitaine de Philadelphie, plus largement, a également accueilli plus de 1 000 migrants originaires de Géorgie.

L’analyse de l’AP a montré que la récente poussée migratoire américaine s’étendait au-delà des destinations traditionnelles comme New York et Miami, les migrants se dirigeant de plus en plus vers des villes plus petites et des communautés à travers le pays.

Les données mettent aussi en évidence un important changement démographique dans la migration. Près de six sur dix des migrants libérés après avoir franchi la frontière sud étaient des femmes et des enfants, par rapport à des périodes antérieures où les hommes représentaient la majorité des arrivants.

L’AP a noté que les adresses fournies par les migrants n’étaient pas toujours vérifiées, ce qui signifie que certains ont pu déménager ailleurs, quitter le pays ou être expulsés.

Globalement, ces dossiers offrent une image détaillée de la manière dont la récente poussée migratoire a remodelé les destinations à travers les États-Unis, y compris dans des communautés où les populations dominicaines sont en croissance.