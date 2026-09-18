La Grenade accueillera le cinquième festival annuel de plongée et de conservation en octobre

Grenade accueillera son cinquième festival annuel de plongée et de conservation, du 26 octobre au 1er novembre, réunissant opérateurs de plongée, experts marins et organisations de conservation pour une semaine d’activités à travers Grenade et Carriacou.

L’Autorité du tourisme de Grenade a annoncé mercredi que le festival de cette année serait placé sous le thème « Héritage durable », mettant l’accent sur la plongée, la conservation marine, l’éducation environnementale et l’implication communautaire.

Les organizateurs ont indiqué que le programme offrira aux participants des occasions d’explorer les sites sous-marins de Grenade tout en se renseignant sur la restauration des coraux, la réhabilitation des récifs et d’autres initiatives destinées à protéger l’environnement marin du pays.

« Notre environnement naturel est l’un des atouts qui définissent Grenade, et la croissance continue de ce festival reflète son importance pour le tourisme comme pour la vie communautaire », a déclaré Kirl Grant-Hoschtialek, chef des opérations et directeur général par intérim de l’Autorité du tourisme de Grenade.

Grant-Hoschtialek a ajouté que le festival offre aussi une opportunité pour les professionnels de la plongée et de la conservation d’échanger avec les visiteurs et les résidents et de promouvoir une meilleure sensibilisation à l’environnement marin.

Parmi les événements prévus figure la série Conversations sur la conservation, qui mettra en relation des étudiants avec des experts dans divers domaines pour discuter de la protection de l’environnement à Grenade, Carriacou et Petite Martinique, et au-delà.

La semaine comprendra également de l’observation des oiseaux, des opérations de nettoyage communautaire et d’autres activités axées sur les environnements terrestre et marin de Grenade.

Shanai St. Bernard, responsable du développement nautique à l’Autorité du tourisme de Grenade, a déclaré que le cinquième anniversaire représente une étape importante pour le secteur de la plongée et du tourisme marin du pays.

« Le festival est devenu un événement très attendu, offrant aux visiteurs et aux résidents une connexion directe avec la vie marine de Grenade tout en renforçant la responsabilité que nous partageons tous pour sa protection », a expliqué St. Bernard.

Grenade a de plus en plus intégré ses attractions sous-marines dans son offre touristique, notamment les récifs coralliens, les épaves et le Parc de sculptures sous-marines Molinière.

Le festival de plongée et de conservation vise à associer ces expériences touristiques à des efforts de conservation, alors que Grenade cherche à développer durablement son secteur de tourisme marin.