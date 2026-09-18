Anguilla enregistre un record de près de 82 000 visiteurs en séjour au premier semestre 2026

Anguilla a accueilli un chiffre record de 81 907 visiteurs en séjour au cours du premier semestre 2026, alors que l’île des Caraïbes poursuivait une dynamique touristique soutenue, les arrivées atteignant de nouveaux sommets durant chacun des six premiers mois de l’année.

Les données du Département des statistiques d’Anguilla indiquent que les arrivées de visiteurs en séjour ont progressé de 19,9 % par rapport à 68 287 enregistrés entre janvier et juin 2025, soit 13 620 visiteurs supplémentaires.

Cette croissance s’appuie sur le premier trimestre le plus fort jamais enregistré pour Anguilla, avec 46 691 visiteurs en séjour, soit une hausse de 24,6 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente. Le deuxième trimestre a accueilli 35 216 visiteurs supplémentaires, en hausse de 14,3 % d’une année sur l’autre.

Juin a également établi un nouveau record mensuel, avec 11 067 visiteurs en séjour, soit une progression de 13 % par rapport à juin 2025.

Les États-Unis demeurent, de loin, le principal marché émetteur d’Anguilla, avec 60 415 visiteurs enregistrés au cours des six premiers mois de l’année. Les Américains représentaient 73,8 % de l’ensemble des arrivées en séjour pendant cette période.

Cette part a été encore plus élevée en juin, lorsque 8 746 visiteurs venus des États‑Unis représentaient 79 % des arrivées en séjour sur l’île.

Anguilla a aussi connu une forte augmentation des excursionnistes, c’est-à-dire des visiteurs d’une journée. En juin, 15 771 excursionnistes ont visité l’île, soit une hausse de 71,5 % par rapport à 9 194 en juin 2025.

Lorsqu’on additionne les visiteurs en séjour et les excursionnistes, Anguilla a enregistré 171 143 visiteurs au cours du premier semestre 2026, en hausse de 34,9 % par rapport à 126 841 à la même période l’an dernier.

Le ministre du Tourisme, Cardigan Connor, a déclaré que ces chiffres démontraient que l’élan observé au premier trimestre s’est poursuivi au milieu de l’année.

« La croissance des visiteurs en séjour est particulièrement importante, car ses effets se font sentir sur l’hébergement, les restaurants, les prestataires de transport, les voyagistes, les détaillants et l’ensemble des acteurs de nos communautés », a indiqué Connor.

Il a attribué ce succès à l’Anguilla Tourist Board, dirigée par le directeur du tourisme Jameel Rochester, ainsi qu’aux professionnels du tourisme et aux partenaires de l’industrie, qui ont contribué à maintenir cette dynamique.

Ces arrivées record interviennent alors qu’Anguilla renforce sa position sur le marché du voyage haut de gamme.

Lors de Virtuoso Travel Week 2026 à Las Vegas, Anguilla s’est classée première destination des Caraïbes et troisième au palmarès mondial pour les voyages festifs, que Virtuoso définit comme les voyages entre le 15 décembre et le 7 janvier.

Le West End d’Anguilla s’est également classé huitième parmi les destinations festives les plus prisées au niveau mondial.

Connor, représentant le West End, a déclaré que cette reconnaissance reflétait les hébergements, la gastronomie, les plages et le service de l’île tout en renforçant l’importance d’une croissance touristique responsable.

« Cette reconnaissance représente aussi une victoire pour l’ensemble de l’île », a-t-il déclaré. « Elle renforce notre engagement en faveur d’un développement touristique responsable tout en protégeant le caractère, l’hospitalité et le sens du lieu qui distinguent Anguilla. »