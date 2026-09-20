Actualités dominicaines

Un serpent ? Fuir ! C’est sans doute la réaction de bon nombre de personnes lorsqu’on en rencontre un. Et si, après le choc initial, la question se pose de savoir s’il pourrait être venimeux.

Le Dr Miguel Smith Cardona, vétérinaire spécialiste des animaux sauvages, a expliqué au quotidien Hoy qu’il n’existe aucun reptile d’importance médicale dans le pays.

« En République dominicaine, nous ne possédons pas de serpents venimeux d’importance médicale pour l’être humain ; autrement dit, nous n’avons pas de vraies vipères, de crotales ou de serpents corail capables d’engendrer une envenimation potentiellement fatale comme cela peut être le cas dans d’autres pays d’Amérique, » a précisé le spécialiste.

Cette précision s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation aux morsures de serpents, qui est célébrée chaque 19 septembre et qui vise à attirer l’attention sur les risques liés aux morsures de serpents.

Quel genre de serpents possédons-nous ?

Le fait qu’il n’existe pas de serpents venimeux d’importance médicale dans le pays ne signifie pas que ces reptiles ne soient pas présents.

Selon Smith Cardona, il y aurait environ 25 espèces de serpents en République dominicaine.

Parmi elles figurent le boa d’Hispaniola (Chilabothrus striatus), le boa de Ford (Chilabothrus fordii), le boa gracile (Chilabothrus gracilis), le serpent-rafle vert (Uromacer oxyrhynchus), ainsi que d’autres espèces des genres Uromacer et Hypsirhynchus.

S’y ajoutent aussi le coureur d’Hispaniola (Haitiophis anomalus), le boa nain d’Hispaniola (Tropidophis haetianus), et plusieurs espèces de serpents aveugles du genre Typhlops.

Photo fournie par le Dr. Miguel Smith Cardona

Ainsi, on compte des boas, des coureurs, des serpents-vignes, des petits boas nains et des serpents aveugles, chacun avec des caractéristiques et des tempéraments différents.

Mais peuvent-ils mordre ?

Oui. Bien qu’ils ne présentent pas de venin d’importance médicale, certains peuvent mordre s’ils se sentent menacés, s’ils sont retenus ou acculés.

« Les boas d’Hispaniola, de Ford et gracile sont des constricteurs et ne possèdent pas de venin; leur morsure serait principalement mécanique, avec de petites plaies, des saignements et de la douleur, » a expliqué le vétérinaire.

Dans d’autres espèces, les réactions peuvent varier.

Smith Cardona précise que certains serpents du genre Uromacer possèdent des crochets dentaires postérieurs et des sécrétions qu’ils utilisent pour immobiliser de petites proies. Chez l’être humain, ils peuvent provoquer des réactions locales légères telles que des sensations de brûlure, un engourdissement ou un gonflement, bien qu’ils ne soient pas considérés comme présentant un risque médical important.

Des coureurs, comme Haitiophis et plusieurs espèces de Hypsirhynchus, cherchent souvent à fuir et peuvent mordre si on les saisit ou si elles sont acculées. Les boas nains, quant à eux, sont petits et discrets, tandis que les serpents aveugles du genre Typhlops sont minuscules et vivent en partie sous terre.

Que faire en cas de morsure ?

Photo fournie par le Dr. Miguel Smith Cardona

Le fait qu’il n’y ait pas de risque de poison potentiellement mortel ne signifie pas qu’une morsure puisse être prise à la légère.

« Chez les boas et autres serpents non venimeux, la morsure produit essentiellement des plaies, de la douleur, des saignements et une inflammation locale, » a expliqué le Dr Cardona.

Par conséquent, en cas de morsure, il est recommandé de bien nettoyer la zone et de solliciter une évaluation médicale, en raison d’un risque de contamination ou d’infection.

Le spécialiste insiste également sur un point important : toutes les espèces n’engendrent pas exactement les mêmes réactions. Alors que chez les boas le blessure serait essentiellement mécanique, certaines serpents peuvent provoquer uniquement une gêne locale légère.

Concernant le comportement, le médecin souligne que les serpents n’ont généralement pas pour habitude de poursuivre ou d’attaquer les gens.

« Dans tous les cas, le comportement dominant envers l’homme est de fuir ou de se défendre, et non de poursuivre ou d’attaquer les personnes, » a-t-il déclaré.