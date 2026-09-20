L’économie des Bermudes croît de 0,5 % au premier trimestre 2026

L’économie des Bermudes a connu une croissance estimée à 0,5 % au premier trimestre 2026, tirée par une augmentation des dépenses des ménages et par l’activité dans le secteur de la construction, selon les chiffres publiés par le gouvernement.

Cette croissance, corrigée de l’inflation, prolonge la dynamique économique observée en 2025. À prix courants, le produit intérieur brut a augmenté de 2,3 % au cours du trimestre.

Les dépenses des ménages se sont accrues de 2,6 % sur un an, s’élevant à 827,7 millions de dollars, soutenues tant par les achats de biens que par les services.

Les dépenses dans les services ont progressé de 2,1 %, reflétant une hausse des dépenses liées à la restauration, à l’hébergement et aux services postaux.

Les dépenses en biens durables ont connu une forte progression de 9,7 %, soutenues notamment par les acquisitions d’équipements de traitement de l’information, de motos et de véhicules neufs et d’occasion.

Les revenus liés à l’emploi ont aussi affiché une croissance significative, en hausse de 6,3 % par rapport au premier trimestre 2025.

Le secteur de la construction a enregistré la plus forte augmentation des revenus d’emploi, soit 12 %, suivi par l’administration publique et la défense avec 11,6 %.

Les revenus d’emploi ont augmenté de 6 % dans les activités bancaires, d’assurance et immobilières; 5,3 % dans les affaires internationales; 4,5 % dans l’hôtellerie et les restaurants; et 3,3 % dans le commerce de gros et de détail.

Les services aux entreprises et les transports et communications figuraient parmi les secteurs où les revenus d’emploi ont affiché une baisse.

Les indicateurs du tourisme se sont également améliorés durant le trimestre, les Bermudes ayant accueilli 29 426 visiteurs aériens, contre 27 649 sur la même période l’année précédente.

Les dépenses estimées des visiteurs arrivant par avion ont progressé pour atteindre 55,3 millions de dollars, contre 48,5 millions lors du premier trimestre 2025.

L’investissement est resté relativement stable, la formation brute de capital ayant augmenté de 0,6 % pour atteindre 198,2 millions de dollars. L’investissement dans la construction a crû de 8,1 %, tandis que l’investissement dans les machines et équipements a reculé de 6,2 %, en raison notamment d’une baisse des importations de machines industrielles, d’équipements de transport et de matériel médical et d’équipement.

La consommation gouvernementale, quant à elle, a diminué de 5,6 % pour atteindre 190,3 millions de dollars, reflétant une baisse des dépenses en biens et services.

Le solde de la balance commerciale des Bermudes s’est légèrement dégradé de 0,1 % pour atteindre 831 millions de dollars, les importations et exportations de biens et de services ayant diminué. Les exportations ont reculé de 0,1 %, tandis que les importations ont aussi déclinées de 0,1 %.

Le gouvernement a également indiqué que 58 nouvelles entreprises locales ont été immatriculées au cours des trois premiers mois de l’année. Dans l’ensemble, les immatriculations d’entreprises locales ont diminué par rapport à l’année précédente, le registre totalisant 3 660 entreprises.

Selon le gouvernement, les résultats du premier trimestre montrent que l’économie des Bermudes continue de faire preuve de résilience et d’un élan positif, tout en réaffirmant son engagement à créer un environnement favorable à la croissance des entreprises et à la durabilité économique.