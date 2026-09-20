L’UWI décerne 13 doctorats honorifiques à des figures de la Caraïbe et de la diaspora

L’Universite des Caraïbes de l’Ouest (UWI) décernera des doctorats honoris causa à treize figures distinguées venues des Caraïbes et de la diaspora lors de ses cérémonies de remise des diplômes prévues en 2026, parmi lesquelles la star du reggae Damian Marley, le pionnier du hip-hop Doug E. Fresh et la championne olympique dominicaine Thea LaFond.

L’institution précise que ces personnalités sont reconnues pour des contributions qui couvrent les domaines de la musique, de la culture, du journalisme, du sport, de la diplomatie, de la médecine, de l’agriculture, du droit, du service public et du développement communautaire.

Les doctorats honoris causa, approuvés par le Conseil universitaire, seront remis lors des cérémonies de remise des diplômes sur les campus de l’UWI du 10 octobre au 14 novembre.

Les festivités débutent sur le campus des Five Islands à Antigua le 10 octobre, lorsque le journaliste né à Saint‑Vincent, Don Rojas, recevra un docteur honoris causa en lettres pour sa contribution aux médias caribéens et américains. Rojas a consacré cinq décennies à travailler dans le journalisme et les communications relatives aux droits civiques, y compris en tant que porte‑parole de presse de l’ancien Premier ministre de la Grenade, Maurice Bishop.

La championne olympique dominicaine Thea LaFond recevra un docteur en droit pour sa contribution au sport. LaFond a marqué l’histoire lors des Jeux de Paris 2024 en remportant le saut tri­ple féminin, offrant à la Dominique sa première médaille olympique.

Sur le campus Cave Hill à la Barbade le 17 octobre, Doug E. Fresh, légende américaine du hip-hop surnommée le « Original Human Beatbox », recevra un docteur honoris causa en lettres pour sa contribution aux arts à travers la musique hip-hop.

La dirigeante ecclésiale et communautaire barbadienne Rev. Dr. Lucille Onita Baird recevra également un docteur honoris causa en lettres pour ses contributions à l’Église, au leadership communautaire et à l’analyse sociale.

Trois récipiendaires seront reconnus sur le campus de Saint-Augustin à Trinité-et-Tobago lors de cérémonies programmées du 22 au 24 octobre.

Le diplomate de Trinité-et-Tobago Colin Granderson, qui a passé près de deux décennies en tant que secrétaire général adjoint de la CARICOM pour les affaires étrangères et les relations communautaires, recevra un docteur en droit pour son travail dans la diplomatie.

La chirurgienne bahamienne et éducatrice Professeure Shaneeta Johnson recevra un docteur en sciences pour sa contribution aux sciences chirurgicales et aux soins de santé. Johnson est devenue la quatrième femme noire à diriger un département de chirurgie aux États‑Unis lorsqu’elle est devenue cheffe du département de chirurgie au Meharry Medical College.

L’économiste agricole et consultante en développement trinidadienne Winston R. Rudder recevra un docteur en sciences pour ses contributions au développement agricole, au service public, à l’alimentation et au développement durable.

Quatre Jamaïcains seront honorés lors des cérémonies du campus Mona du 5 au 7 novembre.

L’historien, écrivain et ancien ministre du gouvernement Arnold Bertram recevra un docteur en droit pour sa contribution à l’érudition caribéenne et à la promotion du plaidoyer public.

L’artiste reggae primé aux Grammys Damian « Jr. Gong » Marley recevra un docteur honoris causa en lettres pour sa contribution à la culture. Marley a construit une carrière internationalement reconnue mêlant reggae, dancehall et hip-hop et a aussi œuvré au développement des artistes jamaïcains au travers de Ghetto Youths International.

La praticienne culturelle jamaïcaine Dawn Robinson-Spence, qui a consacré plus de quarante ans à la promotion et à la préservation de la musique folklorique, de la danse et des traditions jamaïcaines, recevra un docteur en droit pour sa contribution à la culture.

L’avocat et homme public Milton J. Samuda recevra un docteur en droit pour sa contribution au service public, à la défense des causes et à l’administration. Sa carrière a inclus des postes de direction couvrant les domaines des affaires, de la culture, de l’éducation et du sport.

La saison des remises de diplômes se conclut sur le Global Campus le 14 novembre, où le journaliste d’investigation antillais Melvin L. Claxton recevra un docteur honoris causa en lettres pour sa contribution au journalisme. La carrière de Claxton comprend notamment l’enquête publiée par Virgin Islands Daily News qui a valu le prix Pulitzer 1995 pour le service public.

L’avocate et ancienne ministre Vincentienne René Baptiste recevra un docteur en droit pour ses contributions à la gouvernance, au droit et à la culture. Baptiste, qui exerce le droit depuis près de cinq décennies, est devenue la première femme du barreau de Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines élue au parlement en 2001 et a ensuite occupé le poste de ministre du tourisme et de la culture.

L’UWI précise que ces diplômes honoraires prolongent sa longue tradition consistant à reconnaître les personnes qui ont apporté des contributions significatives à la vie et au développement des Caraïbes.