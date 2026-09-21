Le Premier ministre de Trinité-et-Tobago avertit que les criminels riches et bien connectés seront poursuivis à l’issue de l’État d’urgence

La Première ministre de Trinidad et Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a averti que les personnes riches et influentes politiquement impliquées dans des activités criminelles seront traitées de la même manière que les autres délinquants à mesure que l’état d’urgence en vigueur dans le pays touche à sa fin.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Persad-Bissessar a déclaré que son gouvernement coopérait avec les autorités nationales et étrangères pour cibler le trafic de drogue et d’autres activités criminelles organisées, notamment au sein de certaines des communautés les plus riches du pays.

« Mon gouvernement travaille avec les autorités de l’application de la loi étrangères et locales pour s’assurer que la mafia locale de la drogue et ceux qui se croient intouchables en raison de leur richesse mal acquise seront poursuivis de la même manière que tout autre citoyen », a-t-elle dit.

« Les gangs sordides et avides de Westmoorings, St Clair et Federation Park qui inondent notre pays de drogues illégales et d’armes qui tuent nos enfants seront traités de la même façon que n’importe quels gangs de Siparia, Arima ou Laventille. »

Cette mise en garde survient alors que Persad-Bissessar a confirmé que l’état d’urgence existant « touche à la fin de sa période autorisée ».

La Première ministre a accusé les administrations précédentes d’avoir permis ce que elle décrit comme un système de justice à deux niveaux de se développer au cours des trois dernières décennies, dans lequel les citoyens ordinaires faisaient face à un traitement plus sévère que les personnes riches ou liées politiquement.

« Cela s’est produit en raison d’un système judiciaire à deux niveaux où le citoyen moyen était soumis à la main lourde de la loi, tandis que l’élite prétendument prospère et politiquement connectée recevait des privilèges et des traitements spéciaux », a-t-elle déclaré.

Persad-Bissessar a dit que son administration œuvrait « pour mettre fin à ces jours-là », ajoutant que chacun doit désormais assumer la responsabilité personnelle de ses actes.

Elle a également averti que la fin du SOE n’entraînerait pas une approche plus clémente à l’égard des activités criminelles.

« Négocier avec les criminels ou les apaiser ne fait que les encourager à poursuivre leurs activités criminelles, » a déclaré Persad-Bissessar. « Malgré la fin du SOE, je vous rappelle à tous que les cellules de Teteron et du MSP vous attendent si votre comportement criminel se poursuit. »

La Première ministre a déclaré que son gouvernement continuerait à prendre des « mesures sévères et brutales » contre les criminels qui terrorisent les citoyens qui respectent la loi.

Ses propos interviennent au moment où plusieurs personnes détenues dans le cadre d’ordres de détention préventive pendant le SOE sont libérées avant l’expiration de celui-ci.

Parmi elles se trouve Star Sabga, une femme d’affaires de 69 ans, dont l’avocat, l’ancien procureur général Faris Al-Rawi, a confirmé sa libération la semaine dernière.

Sabga, sa nièce Genevieve Hadeed et le mari de celle-ci, l’homme d’affaires Dominic Hadeed, directeur général de Blue Waters Products Limited, avaient été détenus en juin dans le cadre d’un complot présumé visant à tuer des responsables gouvernementaux, y compris Persad-Bissessar.

Les trois ont été placés sous des ordres de détention préventive à la prison de Golden Grove à Arouca le 27 juin.

Les Hadeeds ont été libérés le 23 juillet après que le ministre de la Sécurité intérieure, Roger Alexander, ait révoqué leurs ordres de détention. Sabga a été placée en résidence surveillée du 27 juillet jusqu’à sa libération jeudi dernier.

Persad-Bissessar a également annoncé que, sur les conseils du procureur général, elle avait décidé de déclassifier et de publier un rapport décrivant les opérations plus vastes menées par les services de protection pendant le SOE pour lutter contre la criminalité.

« Ces actions élargies ont été menées parallèlement pendant la période du SOE alors que la menace principale était prise en charge », a-t-elle déclaré.

Elle a remercié les membres des services de protection ainsi que les citoyens qui ont fourni des informations, soutenu les opérations et « enduré les désagréments » pendant la période d’urgence.

Le gouvernement se prépare par ailleurs à relancer une législation controversée qui établit des zones d’opérations spéciales, ou ZOSO, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la criminalité après le SOE.

Alexander a récemment dit au Parlement que les zones proposées combineraient des opérations de sécurité et un développement communautaire dans des zones désignées, avec « des mesures spéciales pour faire respecter l’État de droit, l’ordre public, la sécurité des citoyens et la sûreté publique ».

Cette démarche représente la deuxième tentative du gouvernement cette année pour adopter une législation relative aux ZOSO.

Le projet de loi intitulé Loi sur la réforme du droit (Zones d’opérations spéciales) (Mesures de sécurité et de développement communautaire spéciales), 2026, a été rejeté en janvier après n’avoir pas obtenu la majorité qualifiée nécessaire de trois cinquièmes au Sénat.

Le projet de loi avait suscité des critiques concernant les protections des droits humains et l’étendue des pouvoirs qu’il accordait aux autorités. Ses dispositions prévoyaient des perquisitions sans mandat, des couvre-feux pouvant durer jusqu’à 72 heures et des pouvoirs de détention, tout en prévoyant la création d’un comité social pour coordonner des initiatives en matière de logement, de soins de santé et d’infrastructures.

La chef de l’opposition Pennelope Beckles a critiqué la décision du gouvernement de réactiver la mesure, se demandant si les ZOSO ne deviendraient pas une extension permanente des pouvoirs de l’État après la fin du SOE.