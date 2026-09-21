Économie du Guyana en hausse de 33,3 % au premier semestre 2026

L’économie du Guyana a connu une croissance estimée à 33,3 % au cours du premier semestre 2026, stimulée en grande partie par la poursuite de l’expansion du secteur pétrolier et gazier, de l’exploitation minière et du secteur de la construction, a annoncé lundi le président Irfaan Ali.

L’économie non pétrolière du pays s’est également élargie d’environ 10,1 % au cours de cette période, marquant une sixième année de croissance consécutive après la contraction enregistrée en 2020.

« Notre PIB global a progressé d’environ 33,3 % au cours du premier semestre 2026. L’économie non pétrolière a crû d’environ 10,1 % », a déclaré Ali lors d’une conférence de presse au Bureau du Président.

Cette performance du premier semestre, plus forte que prévu, a amené le gouvernement à réviser à la hausse ses prévisions de croissance du PIB réel pour l’ensemble de l’année à 20,8 %. L’économie non pétrolière devrait croître de 10,2 % pour l’année.

Les activités minières et d’exploitation ont enregistré l’une des performances les plus robustes au cours des six premiers mois de 2026, avec une expansion estimée à 40,7 %.

Au sein du secteur, le pétrole et le gaz ont progressé de 41,3 %, tandis que les autres activités minières – notamment le sable, la pierre, le manganèse et les diamants – se sont accrues de 40 %. L’exploitation minière de l’or a augmenté d’environ 11,3 %.

La construction, autre moteur important de l’expansion économique du Guyana, a progressé de 24,7 %. Le secteur des services s’est développé de 7,2 %, tandis que la fabrication a enregistré une croissance de 3 %.

Ali a déclaré que l’expansion des activités industrielles à travers le pays créait des emplois, générait des revenus et améliorait les opportunités économiques pour les Guyanais.

« Les industries créent des emplois. Les emplois génèrent plus de revenus. Plus de revenus améliorent les perspectives économiques. Et voilà comment fonctionne le cycle économique », a-t-il déclaré.

L’agriculture, les secteurs forestier et de la pêche, dans leur ensemble, ont reculé de 0,5 %, toutefois, en raison de conditions climatiques difficiles et de coûts de transport et d’intrants plus élevés.

Plusieurs sous-secteurs ont toutefois enregistré une croissance, dont la production de sucre a augmenté de 19,3 %, l’exploitation forestière de 15,4 %, le riz de 4,4 %, et la pêche de 4,1 %.

Le pays a également enregistré une croissance soutenue du crédit au cours du premier semestre de l’année.

Le crédit intérieur net s’élevait à 1 286 milliards de dollars à la fin juin, soit une hausse de 15,5 % par rapport à décembre 2025. Le crédit au secteur privé a augmenté de 11,5 %, tandis que les prêts hypothécaires immobiliers ont bondi de 21,2 %.

Ali a déclaré que ces chiffres démontrent que l’économie guyanaise affiche une solidité au-delà de son secteur pétrolier en pleine expansion.

« N’est-ce pas là une économie saine ? N’est-ce pas une économie qui affiche de la force, qui témoigne de diversification et d’une stabilité structurelle ? », a-t-il déclaré.

Le Guyana a connu ces dernières années une croissance économique extraordinaire depuis le démarrage de la production pétrolière offshore en 2019, le pays s’étant transformé en l’une des économies à la croissance les plus rapides du monde.

Le gouvernement a de plus en plus mis l’accent sur l’expansion de l’économie non pétrolière, dans le but d’utiliser la richesse pétrolière du pays pour développer les infrastructures et d’autres secteurs.

Ali a déclaré que son administration restait concentrée sur le fait de faire en sorte que cette expansion économique rapide se traduise par des améliorations pour les ménages.

« Les habitants du Guyana, chaque ménage, verront sans aucun doute non seulement d’énormes améliorations dans leur vie personnelle, mais aussi des politiques et des programmes d’envergure qui renforceront leur capacité à posséder davantage de biens et, bien sûr, à faire progresser leur vie », a-t-il déclaré.