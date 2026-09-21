Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda critique les banques sur les prêts et appelle à plus de crédits pour relancer l’économie

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a critiqué le secteur bancaire du pays pour ne pas accorder suffisamment de prêts aux entreprises et aux ménages, avançant que des pratiques de prêt trop conservatrices freinent la croissance économique.

Gaston Browne, qui occupe également le poste de ministre des Finances, a déclaré lors de son programme radiophonique hebdomadaire que les banques opérant dans la nation des deux îles « ne prennent pas leurs responsabilités » malgré une liquidité suffisante.

« En fait, le crédit accordé au secteur des affaires n’a augmenté que de trois pour cent et le crédit intérieur demeure stagnant. Ainsi, nos banques, dans une certaine mesure, nous déçoivent car elles s’appuient presque exclusivement sur des frais afin de réaliser d’importants profits et je veux les appeler à revoir leurs politiques et à être un peu plus réactives face aux besoins de crédit du peuple de ce pays », a déclaré Browne.

Le Premier ministre a évoqué la dernière évaluation de l’économie d’Antigua-et-Barbuda par le Fonds monétaire international, qui a souligné un accès au financement limité comme obstacle pour les entreprises locales.

Selon le FMI, le crédit bancaire au secteur privé a fortement diminué en part du produit intérieur brut depuis la crise financière mondiale de 2008-2009.

« Les entreprises ont signalé un accès limité au financement comme obstacle clé », a indiqué le FMI. « Mais les banques évoquent un manque de projets bancables et investissent une grande part de leurs actifs à l’étranger. »

Browne a décrit le secteur bancaire du pays comme « trop conservateur » et a soutenu qu’un renforcement des prêts était nécessaire pour stimuler l’activité économique.

Il a ajouté que le FMI envisageait le lancement d’un bureau régional du crédit pour les banques en Antigua-et-Barbuda, ainsi que l’inclusion prévue des coopératives de crédit, comme un développement positif qui pourrait aider à élargir l’accès au financement.

Le bureau de crédit pourrait réduire les lacunes d’information entre emprunteurs et prêteurs, notamment en permettant aux prêteurs d’utiliser les scores de crédit personnels des entrepreneurs comme indicateur de la solvabilité de leurs entreprises.

Browne a soutenu que sans un accroissement du recours au crédit de la part des banques locales, la croissance économique serait limitée et a appelé les institutions financières à être plus agressives dans l’octroi d’hypothèques et le financement de la construction de logements.

Il a affirmé que les prêts hypothécaires résidentiels constituent généralement des prêts à faible risque, car les propriétaires ont une forte incitation à maintenir leurs paiements à jour.

Le premier ministre a également suggéré que les banques commerciales, collectivement, mettent à disposition du gouvernement jusqu’à EC$100 millions, soit environ 37 millions de dollars américains, pour financer la construction de logements, décrivant un tel prêt comme un investissement relativement sûr.

Browne a averti que les banques pourraient finir par perdre des parts de marché au profit de nouveaux concurrents si elles poursuivaient ce qu’il a qualifié de politiques de prêt excessivement conservatrices.