Haïti extradite 18 suspects vers les États-Unis dans l’affaire de l’assassinat du président Jovenel Moïse

Port-au-Prince – Haïti a confirmé dimanche que plusieurs personnes soupçonnées d’avoir participé à l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 ont été extradées vers les États-Unis, tandis que les autorités haïtiennes reconnaissent des retards persistants dans leurs propres procédures judiciaires.

Le ministère haïtien de la Justice n’a pas communiqué de chiffre, mais le procureur américain Jason A. Reding Quiñones a déclaré que 18 personnes avaient été transportées d’Haïti vers les États‑Unis à bord d’un avion militaire pour être présentées à la justice américaine.

Le transfert s’est effectué à la suite d’une demande des autorités américaines en vertu du traité d’extradition entre Haïti et les États‑Unis. Les autorités américaines ont inculpé 30 personnes dans le cadre de l’assassinat de Moïse.

Le ministère haïtien a indiqué que l’affaire nationale a rencontré d’importantes difficultés et, cinq ans après l’assassinat du 7 juillet 2021, elle n’a pas abouti à un procès. Il a ajouté que les procédures américaines ont progressé à travers des arrestations, des poursuites et des condamnations.

Parmi les personnes transférées figurait Joseph Félix Badio, que les autorités haïtiennes accusent d’avoir planifié l’assassinat, ainsi que plusieurs ressortissants colombiens prétendument liés au complot.

Le gouvernement haïtien a déclaré que les informations et les éléments de preuve obtenus grâce à ces extraditions pourraient aider à faire progresser son enquête sur l’assassinat.

L’assassinat de Moïse a profondément aggravé la crise politique et sécuritaire en Haïti, qui depuis lors est marquée par une violence généralisée des gangs. Selon les Nations Unies, au moins 3 050 personnes ont été tuées et 1 401 blessées en Haïti au cours de la première moitié de l’année.