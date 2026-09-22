Dominicain Aujourd’hui

New York.- La situation en Haïti, les relations bilatérales, le commerce, l’investissement et la promotion des exportations figurent parmi les priorités de la République dominicaine lors de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Víctor “Ito” Bisonó.

En identifiant le renouvellement des forces internationales en Haïti comme une question centrale, Bisonó a souligné que la stabilité du pays voisin est étroitement liée à la sécurité et à l’emploi.

Dans le cadre de son programme bilatéral, Bisonó doit rencontrer le ministre des Affaires étrangères russe afin de discuter d’Haïti et d’autres sujets. Il a également indiqué que les ministres des Affaires étrangères de la République dominicaine et d’Haïti ont récemment discuté du maintien d’une position coordonnée concernant le renouvellement de la mission internationale.

En ce qui concerne les États-Unis, Bisonó a souligné l’importance de ce pays pour l’économie dominicaine à travers les envois de fonds, le tourisme, les exportations et l’investissement. Il a ajouté que les deux pays discutent de questions liées aux tarifs afin de protéger les intérêts dominicains et d’améliorer les conditions pour les investissements et les exportations nationales.

Après l’Assemblée générale des Nations unies, Bisonó prévoit de se rendre à Washington, D.C. pour des entretiens avec des représentants de la Maison-Blanche, du Département d’État et du Département de l’Énergie.

Le ministre des Affaires étrangères a également déclaré que le ministère des Affaires étrangères adoptera un rôle plus actif dans la promotion des exportations, l’attraction des investissements et le soutien à la production dominicaine, avec les ambassadeurs et consuls encouragés à identifier des opportunités d’affaires et à promouvoir les produits dominicains à l’étranger.

Bisonó a également cité les ports secs le long de la frontière avec Haïti comme faisant partie des efforts visant à renforcer la logistique et à faciliter le commerce.