Envois de fonds vers les Caraïbes en hausse : 728,6 milliards de dollars envoyés par les migrants

L’Amérique latine et les Caraïbes ont enregistré la croissance la plus rapide des envois de fonds parmi toutes les régions au cours de la dernière décennie, alors que les sommes que les migrants envoient à leur famille dans les pays à revenu faible ou moyen ont presque doublé, selon un nouveau rapport des Nations Unies.

Les envois vers l’Amérique latine et les Caraïbes ont flambé de 132% entre 2016 et 2025, atteignant 168,6 milliards de dollars l’an dernier, selon le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations Unies.

Au niveau mondial, les migrants ont envoyé 728,6 milliards de dollars à des familles dans les pays à revenu faible et moyen en 2025, soit une hausse de 94% par rapport à il y a dix ans.

Cette croissance a largement dépassé l’augmentation de 28% du nombre de migrants originaires de ces pays sur la même période, ce qui indique que, en moyenne, les migrants envoient davantage d’argent à leur famille.

Quelque 220 millions de migrants et membres de diasporas soutiennent désormais environ 1,1 milliard de proches, selon le FIDA.

« Ce rapport porte sur des flux financiers d’une ampleur exceptionnelle. Mais plus important encore, il parle des familles », a déclaré à des journalistes au siège des Nations Unies, lundi, Pedro de Vasconcellos, responsable du Facility Financing for Remittances du FIDA.

Les virements individuels se situent généralement entre 300 et 400 dollars et sont envoyés neuf à dix fois par an, selon M. de Vasconcellos.

Les 728,6 milliards de dollars envoyés en 2025 représentent plus de quatre fois le montant de l’aide publique au développement officielle mondiale, et ont également dépassé l’investissement direct étranger dans les pays à revenu faible et moyen.

Ces conclusions revêtent une signification particulière pour les Caraïbes, où les envois de fonds demeurent une source de revenu importante pour des millions de ménages et une source majeure de devises pour plusieurs économies.

En Jamaïque, les envois ont atteint 3,49 milliards de dollars en 2025, en hausse de 3,8% par rapport à 3,36 milliards l’année précédente, selon les données de la Banque centrale de Jamaïque relayées par The Gleaner. Les envois représentaient environ 15,3% du produit intérieur brut jamaïcain en 2024 et dépassaient les recettes du tourisme et l’investissement direct étranger.

Des données plus récentes indiquent que ces flux ont continué de croître en 2026. Les envois nets vers la Jamaïque ont augmenté de 9,3% en glissement annuel pour atteindre 292,8 millions de dollars en juin, la plus forte hausse mensuelle enregistrée au cours du premier semestre. Les flux entrants cumulés de janvier à juin se sont élevés à 1,78 milliard de dollars, soit 4,2% de plus que sur la même période en 2025.

Cependant, cette hausse n’a pas été répartie de manière homogène sur l’île.

The Gleaner a rapporté ce mois-ci que des Jamaïcains vivant à l’étranger ont envoyé 1,85 milliard de dollars via des sociétés de transfert de fonds au cours des sept mois qui ont suivi l’ouragan Melissa, soit de novembre 2025 à mai 2026, soit une hausse de 7,7% par rapport à la même période l’année précédente.

Kingston et Saint‑André ont représenté 79,6 millions de dollars sur l’augmentation de 132,5 millions, soit environ 60 cents pour chaque dollar supplémentaire envoyé en Jamaïque pendant cette période. Les flux entrants vers la capitale ont progressé de 11,8%.

Cela contraste fortement avec certaines paroisses de l’ouest les plus touchées par Melissa. St. James, Hanover, Trelawny et Westmoreland ont reçu collectivement 223,2 millions de dollars au cours des sept mois, soit une hausse de seulement 9 millions, ou 4,2%.

St. Elizabeth, où Black River a été dévastée par l’ouragan, a enregistré une hausse de 4,1%, soit 4,4 millions de dollars. St. James, qui comprend Montego Bay, a reçu 82,4 millions de dollars — inchangés par rapport au montant reçu durant les sept mois précédant la tempête.

Ce déplacement géographique précède Melissa. Entre 2021 et 2025, les envois collectés à Kingston et à Saint‑André ont augmenté de 15,3%, tandis que les flux entrants vers le reste de la Jamaïque ont diminué de 4,8%, selon les données de la Banque de Jamaïque par paroisse citées par The Gleaner.

Les États‑Unis demeurent de loin la source la plus importante d’envois pour la Jamaïque et pour l’ensemble de la région Amérique latine et Caraïbes. En juin, environ les deux tiers des flux entrants jamaïcains provenaient des États‑Unis, suivis du Royaume‑Uni à 10,8%, du Canada à 9,3% et des Îles Caïmans à 6,3%.

Cette dépendance crée aussi des vulnérabilités, avertit le FIDA, car les expulsions, les restrictions sur l’emploi des migrants ou une demande de travail plus faible aux États‑Unis pourraient réduire à la fois le nombre de personnes qui envoient de l’argent et le montant qu’elles peuvent envoyer.

Malgré des politiques d’immigration plus strictes aux États‑Unis et dans certaines parties de l’Europe, le FIDA dit que les effets ne se sont pas encore traduits par une baisse globale des envois.

« Les chiffres ne montrent actuellement pas une réelle réduction des envois », a déclaré de Vasconcellos, notant que les migrants continuent souvent de privilégier les besoins de leur famille pendant les périodes d’incertitude économique ou politique.

Plusieurs économies d’Amérique centrale dépendent particulièrement des fonds que les migrants envoient à leur domicile. Les envois représentaient 30% du PIB du Honduras en 2025, 28% au Salvador et 27% au Nicaragua.

Une étude citée par le FIDA montre aussi que 61% des retours d’immigrants enquêtés au Guatemala avaient auparavant été le principal pourvoyeur de revenu du ménage, illustrant comment la déportation ou d’autres formes de retour involontaire peuvent couper brusquement les revenus des familles.

Alors que l’Amérique latine et les Caraïbes ont connu la croissance la plus rapide, l’Asie et le Pacifique restent la région la plus importante pour les envois, atteignant 384,9 milliards de dollars en 2025, soit 53% du total mondial.

L’Afrique a reçu 124,2 milliards de dollars, soit une hausse de 86% sur la décennie, l’Egypte dépassant le Nigéria comme le plus grand destinataire du continent.

Environ les trois quarts des envois sont utilisés pour répondre à des besoins immédiats, notamment l’alimentation, l’hébergement et les services publics. Le quart restant — plus de 180 milliards de dollars par an — est consacré à la santé, à l’éducation, au logement, à l’épargne et aux affaires.

Près de 233 milliards, soit environ un tiers de l’ensemble des envois, ont alimenté les économies rurales en 2025, où les opportunités d’emploi, les services financiers et l’infrastructure publique sont souvent plus limités.

Le FIDA indique que les envois sont aussi devenus un outil important pour les familles qui font face à des catastrophes liées au climat et à d’autres chocs, en aidant à remplacer les revenus perdus et à financer la reconstruction.

Cependant, De Vasconcellos a averti que les envois de fonds constituent des ressources privées destinées à soutenir les familles et « ne peuvent pas se substituer » à l’investissement gouvernemental, à la protection sociale, à l’aide humanitaire ou au financement climatique.

Le rapport révèle aussi que si plus de la moitié des envois commence désormais numériquement, seulement 35% des services mesurés en 2025 étaient entièrement numériques du donneur au bénéficiaire.

« Les technologies peuvent vraiment aider. Mais cela ne suffit pas », a déclaré de Vasconcellos.

Le FIDA appelle à des services d’envoi de fonds moins chers et plus transparents, à un meilleur accès aux services financiers et à de meilleures possibilités pour les familles bénéficiaires d’épargner, d’obtenir une assurance et d’investir leur argent.