CARICOM s’inquiète des préparatifs électoraux et de la sécurité en Haïti

Le Groupe d’Éminents Personnes de la CARICOM (EPG) a exprimé des inquiétudes concernant l’inscription sur les listes électorales, les exigences du scrutin et l’aggravation de la sécurité en Haïti à l’approche du premier tour des élections prévu le 13 décembre.

Le groupe, qui a effectué une visite en Haïti du 2 au 9 septembre, a déclaré lundi avoir rencontré un large éventail d’acteurs politiques et de la société civile, y compris des représentants du milieu des affaires, des jeunes, des femmes et des organisations de défense des droits humains, ainsi que des institutions gouvernementales et la direction de la Force de suppression des gangs (FSG).

Cette visite a permis au EPG d’évaluer la situation politique en Haïti et les préparatifs en vue des élections alors que le pays s’efforce de restaurer une gouvernance démocratique après plus d’une décennie sans élections nationales.

Le groupe a indiqué avoir observé plusieurs évolutions positives, notamment des efforts pour relancer le processus électoral et les préparatifs des partis politiques en vue de participer aux prochaines consultations. Certains partis constituent également des regroupements politiques en prévision du scrutin.

Cependant, les parties prenantes ont exprimé des inquiétudes concernant les nouvelles exigences prévues par le décret électoral amendé, décrivant certaines mesures comme lourdes et contraignantes.

Parmi les préoccupations figuraient le nombre de documents que les candidats doivent soumettre au Conseil Électoral Provisoire (CEP) et le rythme lent de l’inscription des électeurs.

Selon l’EPG, les parties prenantes ont signalé que le processus d’inscription n’atteignait pas les attentes, en partie parce que certaines zones du pays restent en dehors du contrôle de l’État. Elles ont également appelé à une plus grande sensibilisation du public au processus électoral et à davantage de centres d’inscription des électeurs.

Tandis que les partis politiques s’efforcent de répondre aux exigences pour participer aux élections, certains ont demandé des changements de procédures et d’exigences qui pourraient conduire à un report de la date du 13 décembre.

Malgré ces préoccupations, l’EPG a indiqué que les parties prenantes souhaitaient des « élections équitables, crédibles, impartiales et inclusives » qui pourraient mettre fin aux multipliques arrangements de transition qui ont caractérisé la longue crise politique haïtienne.

La sécurité demeure un obstacle majeur à l’organisation d’élections à l’échelle nationale.

L’EPG a souligné la récente propagation et la flambée des violences meurtrières et des cas d’enlèvements, ainsi que les difficultés ralentrant le déploiement de la FSG.

Les parties prenantes ont insisté sur le fait qu’améliorer la sécurité serait nécessaire pour permettre l’inscription des électeurs dans tout le pays, la tenue des campagnes électorales et la liberté de mouvement, ainsi que pour garantir que les citoyens puissent déposer leur vote en toute sécurité.

Le groupe a déclaré que le déploiement de personnel et de ressources supplémentaires promis par d’autres pays, conjugué à une coordination stratégique entre ces forces et les services de sécurité haïtiens, serait essentiel pour créer les conditions nécessaires à la tenue des élections.

« Haïti est à un tournant critique », a déclaré l’EPG.

Alors que les Haïtiens entreprennent des démarches en faveur d’une plus grande stabilité et d’un retour à une gouvernance démocratique, le groupe appelle les partenaires internationaux à remplir d’urgence leurs engagements en matière de sécurité au titre de la Résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations unies.

L’EPG a exhorté les partenaires internationaux à « recentrer leurs efforts pour livrer sans délai les engagements de sécurité pris » afin d’appuyer Haïti à ce qu’il décrit comme un point charnière dans la transition politique du pays.