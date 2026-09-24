Grippe aviaire H5 détectée au Suriname après des décès massifs de poulets dans une ferme avicole

Le Suriname a détecté le type H5 de l’influenza aviaire à la suite d’une nette augmentation des décès de poulets dans une ferme avicole de Wanica, ont annoncé les autorités.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a indiqué que plusieurs échantillons se sont avérés positifs pour l’influenza A, de type H5, après que les autorités ont ouvert une enquête sur une mortalité anormalement élevée parmi les poulets de chair au cours de la semaine écoulée.

Des analyses de laboratoire supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la variante précise et savoir s’il s’agit d’une forme hautement pathogène ou faiblement pathogène de l’influenza aviaire.

Les autorités ont indiqué que des pertes particulièrement lourdes avaient été recensées dans une ferme avicole de Wanica comptant environ 6 000 poulets. Plus de la moitié des oiseaux auraient péri.

Le ministre de l’Agriculture, Mike Noersalim, a déclaré que le Suriname s’efforçait depuis longtemps d’empêcher l’influenza aviaire d’entrer dans le pays et qu’il avait été l’un des rares pays d’Amérique du Sud où la maladie n’avait pas été détectée pendant une longue période.

Le Service vétérinaire a effectué les tests en collaboration avec le Bureau de la Santé publique. Le Dr Karg, directeur adjoint du Service vétérinaire, a confirmé que plusieurs échantillons se sont révélés positifs pour le H5.

Les autorités ont depuis lancé des enquêtes de traçabilité des sources et des contacts, dans l’inquiétude que le virus ait pu se propager au-delà de la ferme touchée.

Une équipe a été dépêchée à Commewijne après que les autorités ont appris que des poulets provenant de la ferme de Wanica avaient été transportés vers un endroit là-bas. Des enquêtes sont en cours pour déterminer si ce déplacement des oiseaux a entraîné une propagation supplémentaire.

Le Service vétérinaire a indiqué que des mesures sont prises pour contenir les infections et prévenir la transmission à d’autres exploitations avicoles.

Les éleveurs de volailles ont également été invités à signaler immédiatement toute hausse inhabituelle ou soudaine des décès d’oiseaux au ministère de l’Agriculture.

Les autorités ont noté que les températures élevées peuvent contribuer à la mortalité des poulets, mais ont indiqué que l’ampleur et la rapidité des décès récents nécessitaient des investigations plus approfondies.

Noersalim a déclaré que le Suriname avait déjà mis en œuvre des mesures visant à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire, notamment en restreignant les importations d’œufs d’éclosion en provenance de parties de l’Europe touchées par la maladie.

Des produits avicoles importés sans l’autorisation requise ont également été saisis et ordonnés à être détruits, selon les autorités.

Les contrôles frontaliers sont désormais renforcés davantage, avec des mesures renforcées dans l’est du Suriname.

La réponse implique le ministère de l’Agriculture, le Bureau de la Santé publique, le Centre national de coordination de la gestion des catastrophes, l’Organisation panaméricaine de la Santé et d’autres partenaires locaux.

L’influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire, affecte principalement les oiseaux. Si certaines souches provoquent des maladies légères, les formes hautement pathogènes peuvent se propager rapidement et entraîner des maladies graves et des décès massifs chez les volailles.