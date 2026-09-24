Holness appelle les dirigeants étudiants de l’UWI à favoriser l’intégration caribéenne

Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a exhorté les responsables étudiants de l’Université des Antilles (UWI) à jouer un rôle plus actif dans l’avancement de l’intégration caribéenne, tout en se préparant à faire face à une économie mondiale en mutation rapide.

Il a lancé cet appel lors d’une réunion avec trente-cinq membres de la direction régionale de la Guilde étudiante de l’UWI à Jamaica House, vendredi 18 septembre. La délégation comprenait des représentants étudiants de la Jamaïque, de Trinité-et-Tobago, d’Antigua-et-Barbuda, de Barbade et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Le Premier ministre a encouragé les étudiants à tisser des liens plus solides à travers les Caraïbes et au-delà, tout en développant les compétences et l’esprit d’entreprise nécessaires pour réussir sur un marché du travail mondial de plus en plus compétitif.

Il les a aussi exhortés à passer du rôle de simples consommateurs de technologies à celui de créateurs et d’innovateurs, en insistant sur l’importance d’accroître les investissements dans les sciences, les mathématiques et la technologie.

« Vous évoluez tous dans une période où le rythme de l’évolution de l’innovation et de la technologie n’a jamais été aussi rapide qu’il ne l’est aujourd’hui », a déclaré Holness.

« Vous allez entrer dans un monde où l’on vous demandera non seulement de connaître le savoir conventionnel, mais aussi d’être des innovateurs et des créateurs de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de faire les choses. »

Holness a déclaré que la prochaine génération de dirigeants caribéens doit rester ancrée dans une identité régionale tout en se connectant plus étroitement à l’économie mondiale.

« Oui, nous devons nous voir comme des Caraïbes, mais nous ne pouvons pas nous considérer comme n’étant pas connectés à l’écosystème mondial », a-t-il déclaré. « Oui, nous sommes de petites îles, mais cela ne nous empêche pas d’être des innovateurs. »

La réunion a également ouvert des discussions sur le logement abordable, la gestion de la dette, l’intégration régionale, la productivité et l’efficacité, ainsi que sur le leadership au niveau des étudiants, au niveau régional et au niveau mondial.

Holness a indiqué que cet engagement offrait au gouvernement jamaïcain l’occasion d’entendre directement les responsables étudiants sur les questions touchant les jeunes en Jamaïque et dans les Caraïbes plus largement.

Il a souligné que les jeunes devraient avoir une voix dans la définition de l’avenir de la région, les discussions s’étendant aussi à l’éducation, au développement des étudiants et aux opportunités pour la jeunesse caribéenne.

Le sénateur Abka Fitz-Henley, ministre d’État au Bureau du Premier ministre, qui a également participé à la réunion, a déclaré que le gouvernement jamaïcain s’engageait à poursuivre le dialogue avec les organes de représentation des étudiants dans toute la région.

Fitz-Henley a indiqué que Holness attachait de la valeur aux opinions des jeunes et à leur contribution à l’élaboration des politiques et au traitement des défis auxquels leur génération est confrontée.

Keshawn McGrath, président de la Guilde Mona de l’UWI, a remercié Holness et Fitz-Henley d’avoir rencontré la délégation et d’avoir répondu aux questions posées par les responsables étudiants.

McGrath a déclaré que la Guilde envisageait de poursuivre son engagement avec le gouvernement, alors que les responsables étudiants cherchent à approfondir leur compréhension des défis nationaux, régionaux et internationaux auxquels les pays caribéens font face.