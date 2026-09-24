Le Premier ministre de Grenade appelle ses partisans à se préparer pour les élections générales

Le Premier ministre de Grenade, Dickon Mitchell, a appelé les partisans du National Democratic Congress (NDC) à se préparer pour la prochaine élection générale, alors que l’on s’attend de plus en plus à ce que les électeurs se rendent aux urnes avant la fin de l’année.

Lors d’un « mini-rally » du NDC, dimanche soir, Mitchell a invité les partisans du parti à commencer à mobiliser les électeurs en frappant aux portes, en veillant à ce que les personnes soient enregistrées et en les aidant à repérer leur circonscription électorale.

« Donc, lorsque nous quitterons ici ce soir… ce seront des bottes, des bottes, des bottes, » a déclaré Mitchell. « Merci beaucoup. Je vous aime, et souvenez-vous, préparez-vous. La conque retentira. »

Mitchell n’a pas fixé de date pour l’élection. La législation grenadienne permet de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections avant l’expiration du mandat de cinq ans.

Le Premier ministre, qui a conduit le NDC à la victoire lors des élections générales de juin 2022, a déclaré à ses partisans qu’il était « clair que vous êtes prêts » et a suggéré que le parti se rapprochait du mode électoral.

« Une fois que vous serez prêts, et que je serai prêt, et que nous serons prêts, alors c’est vous, moi, nous prêts », a-t-il dit.

Mitchell a également indiqué que le NDC avait approuvé son quatorzième candidat au cours du week-end, alors qu’il s’emploie à boucler son roster pour les 15 circonscriptions.

Le NDC avait remporté neuf des 15 sièges à la Chambre des représentants lors des élections de 2022, reprenant le pouvoir après neuf ans. Le Nouveau Parti national avait remporté les six sièges restants.

Mitchell s’est dit convaincu que son parti pouvait progresser le long de la côte ouest de Grenade, s’adressant à des partisans à Saint-Mark et à Saint-Georges-Nord-Ouest en disant que « le jour de la délivrance approche ».

« Une représentation adéquate est en chemin. Et nous voulons vous montrer que lorsque nous disons que nous livrerons, nous livrons », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également utilisé ce rassemblement pour mettre en avant le bilan de son administration, citant les paiements de pensions aux fonctionnaires, les versements de salaire deux fois par mois et l’introduction d’un salaire minimum national.

Il a aussi mis en avant la chute du taux de chômage en Grenade, qui est passé de 16,6 % au deuxième trimestre 2021 à 7,5 % d’ici octobre 2025, selon les chiffres gouvernementaux. Le chômage des jeunes est tombé de 42 % à 20,2 % au cours de la même période.

« Donc lorsque les gens travaillent, lorsque le salaire minimum augmente, la pauvreté va s’effondrer », a déclaré Mitchell. « La pauvreté va diminuer. La dignité, le respect et la croissance économique prendront place. »

Mitchell a indiqué que le chômage avait reculé dans plusieurs groupes démographiques, y compris les jeunes femmes, qui ont historiquement enregistré certains des taux de chômage les plus élevés du pays.

Cette dernière mobilisation s’inscrit alors que l’activité politique s’intensifie à l’approche de la prochaine élection. Mitchell a également déclaré qu’une annonce électorale serait faite « bientôt », tandis que le NDC élabore son prochain manifeste et sélectionne ses candidats.