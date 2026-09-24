Actualités dominicaines aujourd’hui

Santiago.- Le candidat à la présidence Abel Martínez a remis en question le processus de déportation des étrangers en situation irrégulière en République dominicaine, affirmant que « mafia » opère autour des procédures et soutenant que certains migrants seraient supposément invités à payer des pots-de-vin pour éviter d’être expulsés.

Lors de réunions avec des membres du Parti de libération dominicaine (PLD), des responsables communautaires et des partisans à Santiago, Martínez a déclaré que le gouvernement doit adopter une action plus ferme et plus fiable pour faire respecter les lois sur l’immigration.

Il a soutenu que toute personne résidant dans le pays sans statut légal devrait être soumise à la loi, quel que soit son pays d’origine, et a appelé les autorités à mettre en œuvre les mesures qu’elles ont annoncées pour lutter contre la migration irrégulière.

Martínez a rappelé qu’il avait auparavant soutenu des initiatives gouvernementales visant à réguler les flux migratoires. Il a également averti que le pays ne peut pas continuer sans des contrôles plus stricts sur la migration illégale.

Le candidat a formulé ces propos lors de ses réunions « Un Café avec Abel » dans les secteurs Bella Vista et Yagüita del Pastor de Santiago de los Caballeros, où il a rencontré les habitants et écouté leurs préoccupations.

La République dominicaine a poursuivi en 2026 de vastes opérations d’application des lois sur l’immigration. Selon la Direction générale de la Migration, 250 429 étrangers en situation irrégulière avaient été traités dans des centres de détention et de contrôle des frontières à la date du 21 août, dont 186 139 expulsions et 64 290 rapatriations formelles.