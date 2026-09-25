Trinité-et-Tobago : le Premier ministre avertit qu’un nouvel état d’urgence est possible

La Première ministre du Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a déclaré qu’elle n’hésiterait pas à décréter un nouvel État d’urgence si de graves menaces pour la sécurité refont surface, et ce malgré l’adoption d’une nouvelle législation destinée à renforcer la réponse du pays à la criminalité.

Son avertissement est survenu après que le Projet de loi sur les Opérations Spéciales a été adopté à la Chambre des représentants le vendredi 18 septembre. Le texte est désormais devant le Sénat.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Persad-Bissessar a décrit l’État d’urgence récemment levé comme « très réussi », précisant que 3 552 personnes avaient été inculpées au cours de cette période.

« Cependant, si de graves menaces pour la sécurité et la sûreté des citoyens réapparaissent, je n’hésiterai pas à placer à nouveau le pays sous un État d’urgence (SoE) », a-t-elle déclaré.

La Première ministre a également lancé un avertissement à l’encontre des personnes impliquées dans la criminalité organisée et les activités des gangs, affirmant que le gouvernement continuerait d’intervenir de manière ferme contre ceux qui sont responsables de la violence et du trafic de drogues et d’armes illicites.

« Je veux que la mafia locale de la drogue et les gangs violents comprennent clairement que les cellules de Teteron et MSP les attendront à nouveau si vous perséverez dans votre comportement criminel », a déclaré Persad-Bissessar.

Le Projet de loi sur les Opérations Spéciales établit un cadre juridique pour des opérations conjointes impliquant le Service de police de Trinité-et-Tobago et la Force de défense, y compris des dispositions régissant des zones désignées fermées et l’assistance militaire à la police.

La loi exige également des protocoles conjoints et des procédures opérationnelles standard distinctes pour le personnel de la police et des Forces de défense impliqué dans les opérations spéciales. Elle prévoit des rapports annuels au Parlement sur les opérations spéciales et la fourniture d’une assistance militaire.

Persad-Bissessar a déclaré que le texte devrait être adopté par le Sénat la semaine prochaine sans amendements.

Dans sa déclaration, la première ministre a également accusé l’opposition, le Mouvement national populaire et certains détracteurs de la législation d’être du côté des intérêts criminels. Ces allégations n’étaient pas étayées par des preuves dans le communiqué.

La législation a suscité un débat sur l’étendue des pouvoirs de sécurité qu’elle conférerait et les garanties entourant leur utilisation.

Persad-Bissessar a réaffirmé que son gouvernement poursuivrait les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger les citoyens qui respectent la loi.

« Mon gouvernement continuera de travailler dans l’intérêt supérieur de nos citoyens », a-t-elle déclaré.