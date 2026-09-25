La plupart des emplois du tourisme en Jamaïque restaurés après l’ouragan Melissa, selon Bartlett

La plupart des emplois dans le secteur du tourisme touchés par l’ouragan Melissa ont été rétablis alors que le secteur touristique jamaïcain poursuit sa reprise, affirme le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett.

Bartlett a indiqué qu’environ 15 000 à 20 000 professionnels du tourisme avaient été touchés après que l’ouragan de catégorie 5 a frappé la Jamaïque le 28 octobre 2025, endommageant hôtels et attractions et retirant des milliers de chambres du service.

Lors d’un entretien avec le Jamaica Information Service jeudi, Bartlett a déclaré que la plupart des travailleurs avaient depuis retrouvé leur emploi, et que des postes supplémentaires devraient être rétablis à mesure que davantage d’hôtels rouvrent.

« Environ 11 000 chambres doivent être remises en service… et si l’on procède au cas par cas, cela représente environ 11 000 travailleurs qui vont revenir », a-t-il déclaré.

Bartlett a indiqué que les hôtels emploient directement environ 60 000 personnes, avec des milliers d’autres salariés œuvrant dans les attractions et d’autres activités liées au tourisme.

Environ 15 000 chambres d’hôtel ont été retirées du service à la suite de Melissa. Bartlett a dit qu’environ 6 000 ont depuis rouvert, laissant environ 9 000 encore à ramener dans l’inventaire touristique de l’île.

Il prévoit que ces chambres restantes seront restaurées d’ici la fin du premier trimestre 2027.

La Jamaïque devrait entrer dans la saison touristique hivernale 2026/27, qui commence le 15 décembre, avec environ 80 pour cent de sa capacité d’hébergement restaurée.

« Actuellement, notre capacité d’hébergement formel est de 70 pour cent… et nous atteindrons 80 pour cent d’ici décembre », a déclaré Bartlett.

La capacité restante devrait revenir entre janvier et avril 2027.

Malgré la réduction des chambres d’hôtel disponibles, Bartlett a indiqué que les arrivées de visiteurs se situaient actuellement autour de 80 pour cent du niveau de l’an dernier, les villas, appartements et maisons privées, y compris les propriétés Airbnb, aidant à absorber la demande.

« Airbnb a comblé le vide, car la plupart de ces personnes se sont tournées vers les villas, les appartements et les maisons privées », a-t-il déclaré.

Bartlett a ajouté que l’impact économique plus large de la reprise du tourisme devrait devenir plus clair d’ici la fin du premier trimestre 2027, à mesure que des chambres d’hôtel supplémentaires reviendront au service et que l’activité économique liée au tourisme augmentera.

Il a déclaré que le secteur reste placé pour une croissance continue à mesure que la capacité d’hébergement et l’emploi se remettent de l’ouragan.