Dominicain Aujourd’hui

Les décès maternels signalés en République dominicaine ont diminué de 20% entre les semaines épidémiologiques 1 et 36, passant de 126 cas en 2025 à 101 en 2026, selon le Ministère de la Santé Publique.

Il a précisé que durant la semaine 36, trois décès maternels ont été enregistrés, correspondant à des femmes âgées de 18, 24 et 33 ans, originaires des provinces de Duarte, Elías Piña et San Cristóbal. L’une des défuntes était dominicaine, et les deux autres haïtiennes.

En 2026, les 101 décès maternels comprenaient 52 femmes dominicaines, 47 femmes haïtiennes et deux femmes d’autres nationalités. Chaque cas est examiné et révisé individuellement afin d’identifier des opportunités de prévention et d’amélioration des soins.

Décès infantiles en recul

Jusqu’à la semaine 36, 1 349 décès d’enfants ont été signalés, contre 1 372 à la même période en 2025, soit une réduction d’environ 2 %.

Les décès néonataux ont également diminué, passant de 1 118 à 1 100, et ils représentent 81,5 % de l’ensemble des décès infantiles enregistrés en 2026. 49 décès d’enfants ont été enregistrés au cours de la semaine.

Le Ministère de la Santé Publique et le Service National de Santé poursuivent des audits cliniques intensifiés, examinant chaque décès, surveillant la qualité des soins et traçant les établissements présentant la plus forte incidence.

Cas de paludisme confirmés en baisse de 82 %

Les cas confirmés de paludisme ont diminué d’environ 82 %, passant de 760 en 2025 à 137 en 2026. Au cours de la semaine 36, aucun cas confirmé ni décès lié à cette maladie n’a été enregistré.

La surveillance, la recherche active de cas, le diagnostic, le traitement et les actions de suivi sont maintenus, notamment dans les zones de transmission à San Juan et Azua, dans le but d’interrompre la transmission et de progresser vers l’élimination du paludisme dans le pays.

Cas de leptospirose en baisse au cours des quatre dernières semaines

Aucun cas confirmé de leptospirose n’a été signalé durant la semaine 36. Cinq cas ont été confirmés au cours des quatre dernières semaines, contre 27 pendant la même période en 2025.

Le total national atteint 275 cas confirmés. Puerto Plata affiche la plus forte concentration, avec 74 cas, soit près de 27 % du total national, accumulés principalement lors des fortes inondations qui ont touché la province et dans la période qui a suivi.

Les autorités maintiennent une surveillance renforcée, une détection et un traitement opportuns, une sanitation environnementale, le contrôle des rongeurs et l’orientation communautaire, en particulier dans les zones touchées par la pluie et les inondations.

La dengue reste dans le couloir de sécurité

Durant la semaine 36, 16 cas confirmés de dengue ont été signalés. Le total national s’élève désormais à 338 cas confirmés et un décès.

La courbe épidémiologique demeure dans une zone sûre, ne franchit pas le seuil d’alarme et affiche un comportement compatible avec la variation saisonnière attendue. De plus, la République dominicaine affiche l’un des taux d’incidence cumulée de dengue les plus faibles des Amériques.

Le Ministère poursuit la surveillance territoriale et les actions de prévention et de contrôle avec les services DPS/DAS et les services de santé, y compris la stratégie « Éliminer, Nettoyer et Couvrir », visant à réduire les gîtes de reproduction des moustiques et à renforcer la participation communautaire.

Les indicateurs respiratoires restent favorables

Les Infections Respiratoires Aiguës Sévères demeurent stables et à faible niveau, avec une tendance générale à la baisse depuis la semaine épidémiologique 27.

Les affections ressemblant à la grippe présentent également une activité moindre que prévu et restent dans le couloir endémique performant. La surveillance routinière, sentinelle et virologique, la vaccination des groupes prioritaires et les mesures préventives visant la population sont maintenues.

Surveillance plus étendue et plus rapide

Au cours de la semaine 36, 2 692 des 2 945 établissements de santé autorisés ont soumis leurs rapports, soit une couverture nationale de 91 %. Parmi les établissements qui ont signalé, 91 % l’ont fait dans les délais.

Par le biais de la plateforme SINAVE, 974 cas de maladies et d’événements nécessitant une notification immédiate ont été signalés, dont 86 % l’ont été de manière opportune.

Depuis l’intervention de renforcement mise en œuvre en 2026, le temps moyen de notification épidémiologique est de 1,05 jour, contre 17,6 jours en 2025. Cette amélioration permet d’obtenir des informations plus actuelles, de vérifier les alertes et d’intervenir plus rapidement sur les territoires.

Le Ministère de la Santé Publique continuera de renforcer la prévention, la surveillance et les soins afin de consolider les progrès et de résoudre les défis identifiés. Quand l’information arrive à temps, la réponse peut également être plus rapide.

Les informations du Bulletin Épidémiologique pour la Semaine 36 sont préliminaires et peuvent être mises à jour dans le cadre des processus de recherche, de la classification finale des cas et de l’examen d’autres sources officielles de morbidité et de mortalité.