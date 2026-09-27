Saint-Christophe-et-Niévès fête ses 43 ans d’indépendance

Saint-Christophe-et-Niévès fête samedi le 19 septembre son 43e anniversaire de l’indépendance, soit plus de quatre décennies après que la fédération des deux îles est devenue une nation indépendante en 1983.

Cette année, les célébrations se tiennent sous le thème « Un seul peuple, une seule vision, des possibilités sans fin : Indépendance 43 ».

Dans son allocution à l’occasion du Jour de l’Indépendance, le vice-Premier ministre Dr Geoffrey Hanley a évoqué les progrès du pays depuis l’indépendance tout en soulignant les efforts continus visant à renforcer la sécurité de l’eau, l’indépendance énergétique, l’autonomisation économique et la résilience nationale.

Hanley a souligné les investissements dans les infrastructures hydrauliques, déclarant qu’un accès fiable à l’eau disponible 24 heures sur 24 est désormais étendu à environ 70 % de la population.

Il a également mis en avant des mesures visant à améliorer la sécurité économique, notamment des augmentations du salaire minimum, des droits à la pension pour les agents auxiliaires du gouvernement et le programme Aspire, qui promeut l’éducation financière et l’enrichissement chez les jeunes.

Le vice-Premier ministre a aussi abordé l’Agenda de l’État insulaire durable du gouvernement, qui comprend des initiatives en matière d’énergies renouvelables et des efforts pour moderniser les infrastructures de soins de santé.

« L’indépendance ne peut donc pas se mesurer uniquement par le passage des années », a déclaré Hanley. « Une véritable indépendance doit aussi se mesurer par notre capacité à pourvoir aux besoins de notre peuple, à résister aux chocs venus de l’étranger. »

En reliant ces efforts au thème de l’indépendance de cette année, Hanley a souligné l’élan de la fédération pour améliorer la sécurité hydrique par le dessalement.

« Si nous pouvons prendre de l’eau salée et en faire une source de sécurité nationale, alors nous pouvons transformer les défis qui se présentent en possibilités », a-t-il déclaré.

Saint-Christophe-et-Niévès a obtenu son indépendance du Royaume-Uni le 19 septembre 1983, devenant un État souverain tout en conservant une monarchie constitutionnelle et son appartenance au Commonwealth.

Quarante-trois ans plus tard, le Jour de l’Indépendance demeure une occasion pour les citoyens sur place et à travers la diaspora de célébrer l’histoire de la Fédération, ses réalisations et son identité nationale tout en réfléchissant à son avenir.