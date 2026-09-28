Antigua-et-Barbuda signe un accord de dispense de visa avec l’Azerbaïdjan

Antigua-et-Barbuda a signé un accord de dispense de visa avec l’Azerbaïdjan, permettant aux ressortissants éligibles des deux pays de voyager entre les deux destinations sans avoir à obtenir un visa au préalable.

L’accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce d’Antigua-et-Barbuda, E. P. Chet Greene, et par le ministre des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, Jeyhun Bayramov, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Cet accord s’inscrivait parmi plusieurs engagements bilatéraux conclus par Greene au cours de la semaine d’entretiens diplomatiques d’Antigua-et-Barbuda à l’ONU.

Greene a également rencontré le sous-secrétaire d’État parlementaire britannique Chris Elmore pour discuter des préparatifs de l’accueil par Antigua-et-Barbuda du Sommet des Chefs de Gouvernement du Commonwealth.

Le ministre a conduit des entretiens séparés avec des responsables du Ghana et du Kenya dans le cadre de l’effort diplomatique d’Antigua-et-Barbuda en soutien à la candidature de Maria Espinosa au poste de secrétaire général des Nations Unies.

Greene a présenté Espinosa au ministre ghanéen des Affaires étrangères Samuel Ablakwa et au secrétaire du Cabinet kenyan chargé des Affaires étrangères Musalia Mudavadi lors de ces rencontres.

Il a également rencontré le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, pour discuter des priorités de la politique étrangère d’Antigua-et-Barbuda et présenter la candidature d’Espinosa.

Dans un autre échange bilatéral, Greene s’est joint au Premier ministre Gaston Browne pour des discussions avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Les discussions ont porté sur les opportunités commerciales et économiques entre Antigua-et-Barbuda et les Émirats arabes unis.

L’accord de dispense de visa avec l’Azerbaïdjan marque une avancée importante dans les relations bilatérales d’Antigua-et-Barbuda avec ce pays et élargit les possibilités de voyage sans visa pour les ressortissants éligibles des deux nations.