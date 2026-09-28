Le JTA prend des mesures pour protéger les enseignants touchés par la réorganisation scolaire

L’Association jamaïcaine des enseignants (JTA) indique qu’elle prend des mesures pour protéger le statut d’emploi des enseignants touchés par la fermeture d’écoles, les fusions et les consolidations depuis le début de la nouvelle année scolaire.

La présidente de la JTA, La Sonja Harrison, a indiqué que l’association a reçu des signalements faisant état de changements significatifs dans les conditions d’emploi et le statut professionnel de certains enseignants en raison de la restructuration.

Elle a précisé que toute démarche susceptible d’affecter négativement les droits d’emploi des enseignants, leur sécurité d’emploi, leur rémunération ou leurs conditions de service exige une attention urgente et pourrait constituer une répression syndicale.

La JTA a écrit au Ministère de l’Éducation, des Compétences, de la Jeunesse et de l’Information pour demander des détails sur les écoles concernées, les dispositions mises en place et les implications pour les enseignants.

Les membres touchés sont encouragés à contacter immédiatement l’Association et à solliciter des conseils avant de signer ou d’accepter tout document susceptible de modifier leur statut d’emploi ou leurs conditions de service.

La JTA a également exprimé des préoccupations quant au fait que les fermetures, les fusions et les consolidations soient menées sans consultation avec le syndicat.

L’Association a déclaré que, en tant qu’organisme représentant les enseignants, elle devrait être intégrée au processus de restructuration et consultée sur les décisions qui affectent directement ses membres.

Harrison a affirmé que la JTA poursuivra ses échanges avec le ministère afin de veiller à ce que les droits des enseignants soient protégés tout au long du processus de restructuration.