Jamaïcain recherché au Texas arrêté à Saint Mary

Un homme jamaïcain recherché au Texas, aux États-Unis, pour plusieurs chefs d’accusation graves, a été arrêté à St Mary.

Il a été identifié comme étant Patrick Dave Anderson, 25 ans, originaire d’Alleppo, Clonmel, St Mary.

Selon la police, Anderson est recherché au Texas pour des accusations de meurtre, de tentative de meurtre qualifiée et d’agression aggravée avec une arme.

Il a été arrêté lors d’une opération conjointe impliquant la police de St Mary et l’équipe jamaïcaine d’appréhension des fugitifs (JFAT) ce vendredi.

La police a indiqué que l’opération s’était déroulée entre 3h30 et 5h40 du matin dans des locaux situés dans la communauté d’Alleppo.

Deux maisons situées sur le même terrain ont été fouillées simultanément, et Anderson s’est rendu sans incident.

Le commandant de la division de la police de St Mary, Anthony Wallace, a déclaré qu’Anderson avait été placé en détention et transporté à Kingston par le JFAT en vue de procédures ultérieures.

« La police de St Mary poursuit ses efforts pour appréhender les personnes recherchées et les personnes d’intérêt, perturber les activités illégales et empêcher que des communautés à travers la paroisse ne deviennent des refuges pour des éléments criminels », a déclaré Wallace.

La police demande à toute personne disposant d’informations sur des personnes recherchées, des personnes d’intérêt ou des activités illégales de contacter la police de St Mary au 876-994-2224 ou au 876-333-9530, ou Crime Stop au 311.

Toute information sera traitée avec la plus grande confidentialité.