Mottley affirme que les responsabilités de Barbade et des Caraïbes ont influencé la décision du Secrétaire général de l’ONU

La Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, affirme que ses devoirs envers son pays et l’ensemble de la région des Caraïbes ont compté parmi les principaux éléments qui l’ont amenée à ne pas se lancer dans la course au poste de prochain secrétaire général de l’ONU.

Elle a abordé ce sujet en début de semaine lors d’un échange organisé à New York par le Council on Foreign Relations, où l’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi de ne pas viser le poste occupé aujourd’hui par António Guterres.

« Je dois diriger un pays et veiller sur une région », a déclaré Mottley, en mettant en avant ses responsabilités de première ministre et son travail sur les questions régionales.

Elle a également plaisanté sur l’éventualité que la communauté internationale soit prête à accueillir un style aussi franc que le sien.

« Je ne suis pas certaine que le monde veuille quelqu’un dont la langue est aussi lourde que la mienne », a-t-elle lancé.

Mottley est devenue une voix éminente sur la scène internationale en matière de financement climatique, de réforme du système financier mondial et des défis auxquels font face les pays en développement vulnérables.

Lors de l’événement du Council on Foreign Relations, elle a évoqué les difficultés rencontrées par les pays exposés au climat et les efforts visant à étendre l’accès au financement du développement et à réformer l’architecture financière internationale.

Plutôt que de poursuivre elle-même la fonction onusienne, Mottley a apporté son soutien à Carolyn Rodrigues-Birkett, ambassadrice du Guyana auprès de l’ONU, pour le secrétariat général.

Lors de son allocution à l’Assemblée générale des Nations unies cette semaine, Mottley a affirmé que Rodrigues-Birkett possède l’expérience, les compétences et la compréhension nécessaires pour servir l’ensemble des membres de l’ONU.

Le soutien de la Barbade s’aligne avec l’appui du Caribbean Community (CARICOM) en faveur de la diplomate guyanaise.

La course pour désigner le successeur de Guterres est lancée, son deuxième mandat devant prendre fin le 31 décembre 2026.

Selon la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité recommande un candidat à l’Assemblée générale. Les cinq membres permanents du conseil — la Chine, la France, la Russie, le Royaume‑Uni et les États‑Unis — peuvent bloquer une recommandation en exerçant leur veto.

Mottley a indiqué que, malgré les spéculations sur une éventuelle candidature, elle entend rester concentrée sur ses responsabilités en tant que première ministre de la Barbade et sur les questions affectant les Caraïbes.

Aucune femme n’a occupé le poste de secrétaire général des Nations unies depuis la création de l’organisation en 1945.