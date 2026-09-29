Les Îles Caïmans révisent les règles d’importation des chiens et des chats.

De nouvelles règles régissant l’importation de chiens et de chats vers les Îles Caïmans entreront en vigueur le 1er octobre, selon le Département de l’Agriculture (DOA), qui affirme que ces modifications visent à clarifier et accélérer la procédure tout en préservant les mesures de santé animale et de biosécurité.

Les propriétaires d’animaux sont exhortés à examiner les exigences révisées avant de programmer un voyage, car les conditions varieront selon l’animal et la classification du risque de rage du pays ou territoire d’origine.

Le directeur du DOA, Wilbur Welcome, a déclaré que ces révisions modernisent la procédure d’importation tout en maintenant les normes nécessaires pour protéger les Îles Caïmans.

Parmi les changements figure une actualisation des restrictions concernant les races de chiens interdites.

En vertu du règlement Animals (Prohibited Dogs), l’entrée pour la première fois des Pit Bull Terriers, Dogo Argentinos, Fila Brasileiros, Japanese Tosas et de leurs variétés de race est interdite.

La restriction s’applique également aux chiens dont la lignée a été développée principalement pour les combats de chiens.

Le département a également supprimé l’exigence d’un titre antirabique, ou test FAVN, pour les chiens et les chats arrivant des territoires classés comme sans risque de rage, y compris le Royaume-Uni.

Les exigences liées à la rage pour les animaux arrivant d’autres juridictions continueront d’être déterminées par la classification du risque du pays ou territoire d’origine.

Les règles révisées exigent désormais officiellement des signatures numériques sur les certificats de santé officiels émis par des vétérinaires accrédités par l’USDA.

Le département a mis à jour les profils de risque pays et les classifications de la rage, qui détermineront les exigences sanitaires et documentaires pour les animaux provenant de différentes juridictions.

Le DOA a indiqué qu’il continue de recevoir des retours techniques de la part des vétérinaires, des partenaires commerciaux et d’autres parties prenantes en amont de la mise en œuvre des règles révisées.

Les propriétaires prévoyant d’apporter des animaux aux Îles Caïmans sont invités à vérifier les exigences applicables au pays d’origine avant de réserver leur voyage, car ne pas respecter les conditions pourrait empêcher l’entrée d’un animal.