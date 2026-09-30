Royal Caribbean Group acquiert 50 % des parts de Sandals Resorts pour 3 milliards de dollars américains

Le groupe Royal Caribbean se prépare à entrer dans le secteur des resorts tout compris en annonçant un accord pour acquérir 50% des capitaux propres de Sandals and Beaches Resorts pour environ 3 milliards de dollars américains.

Cette opération créera une coentreprise réunissant les plus de quarante années d’expérience de Sandals and Beaches dans l’hôtellerie des Caraïbes et les activités de croisières et de vacances du groupe Royal Caribbean.

Le groupe Royal Caribbean opère Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea, ainsi qu’un portefeuille de destinations privées et une activité naissante de croisières fluviales.

Les sociétés indiquent que le partenariat couvrira la collection de resorts tout compris de Sandals et Beaches à travers les Caraïbes et qu’il offrira des opportunités d’étendre leur portée et d’accélérer leur croissance.

Pour le Royal Caribbean Group, l’accord élargit également son activité à une autre composante du marché mondial des vacances.

Jason Liberty, président-directeur général du Royal Caribbean Group, a déclaré que cet accord s’inscrit dans la continuité des efforts visant à diversifier les façons dont l’entreprise sert les voyageurs.

« Nous avons construit une plateforme de vacances qui apporte de la joie à des millions de personnes dans le monde et crée des liens durables avec nos clients », a déclaré Liberty.

« Notre partenariat avec Sandals et Beaches Resorts représente une étape importante dans ce parcours — réunissant deux grandes entreprises de vacances emblématiques pour renforcer et accroître l’un des portefeuilles de resorts les plus admirés au monde. »

Adam Stewart, président exécutif de Sandals, a souligné que l’accord s’appuie sur la vision de son père, Gordon « Butch » Stewart, fondateur de Sandals en Jamaïque en 1981.

« Mon père, Gordon ‘Butch’ Stewart, a fondé Sandals Resorts dans la conviction qu’une entreprise bâtie dans les Caraïbes pouvait s’élever sur la scène mondiale aux côtés des noms les plus respectés de l’hôtellerie », a déclaré Adam Stewart.

« Aujourd’hui, cela démontre jusqu’où peut aller cette vision. »

Stewart a ajouté que l’accord donnera à Sandals la possibilité de croître plus rapidement tout en travaillant avec un partenaire qui partage son accent sur l’hôtellerie, l’investissement à long terme et des marques bien établies.

« Ensemble, nous présenterons Sandals et Beaches Resorts à un plus grand nombre de clients et nous créerons des expériences encore plus extraordinaires pour ceux qui ont fait de nos resorts une partie de leur vie depuis des décennies », a-t-il déclaré.

Stewart conservera un rôle de leadership en tant que président exécutif de Sandals et Beaches Resorts et contribuera à orienter la croissance stratégique à long terme de l’entreprise.

La coentreprise sera gérée par un conseil sous la direction partagée de Stewart et Liberty.

Les réservations existantes, les programmes de fidélité et les opérations des resorts continueront comme d’habitude, précisent les entreprises.

Cette transaction de 3 milliards de dollars représente un multiple d’EBITDA prévisionnel d’environ 10 fois. Le Royal Caribbean Group a obtenu un financement par dette auprès de Morgan Stanley pour financer l’investissement.

La clôture de l’opération est attendue au début de 2027, sous réserve des autorisations habituelles et d’autres conditions de clôture. Le groupe Royal Caribbean a indiqué que l’opération devrait être positive pour ses résultats dès l’année prochaine.

Le partenariat explorera aussi des opportunités pour étendre la distribution et approfondir l’engagement des voyageurs à travers les offres de vacances des deux groupes.

Pour Sandals, Stewart a déclaré que l’expansion ne modifierait pas l’ancrage caraïbe de l’entreprise.

« Alors que nous continuons de croître, nous resterons fidèles à ce qui nous définit depuis toujours : proposer des vacances authentiques qui dépassent les attentes tout en créant des opportunités pour nos équipes, nos partenaires conseillers en voyages et les communautés qui nous accueillent », a-t-il ajouté.

Cette opération réunit deux grandes entreprises du tourisme, profondément ancrées dans les Caraïbes, sous une structure de propriété commune, en reliant les activités de croisière et de destinations privées du Royal Caribbean Group à des resorts tout compris terrestres de Sandals et Beaches.