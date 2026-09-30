Trinité-et-Tobago propose d’augmenter l’âge légal pour l’alcool, le tabac, le cannabis et les jeux d’argent

Le gouvernement de Trinité-et-Tobago propose d’élever l’âge légal minimum pour l’alcool et le tabac de 18 à 21 ans, tout en augmentant l’âge légal pour le cannabis et les jeux d’argent de 18 à 25 ans.

La Première ministre Kamla Persad-Bissessar a annoncé ces changements lundi, précisant que ces mesures visent à renforcer la protection des jeunes.

Le gouvernement devrait déposer un projet de loi au Parlement mercredi pour modifier plusieurs textes, notamment la Dangerous Drugs Act, la Tobacco Control Act, la Liquor Licences Act, la Gambling (Gaming and Betting) Control Act et la Cannabis Control Act.

Sous les amendements proposés, l’âge légal minimum pour la vente, l’achat, la possession ou la consommation d’alcool et de tabac passerait de 18 à 21 ans.

L’âge légal minimum pour la vente, l’achat, la possession ou la consommation de cannabis augmenterait de 18 à 25 ans, tandis que l’âge minimum pour les jeux d’argent augmenterait également de 18 à 25 ans.

Persad-Bissessar a déclaré que le gouvernement agissait pour protéger les jeunes des effets d’une exposition précoce à l’alcool, au tabac, au cannabis et à d’autres drogues, ainsi que des jeux d’argent.

« Ces mesures ne sont pas arbitraires », a déclaré la première ministre, les décrivant comme faisant partie de l’engagement du gouvernement envers la santé et la sécurité des jeunes.

Selon TTT News, la limite d’âge proposée pour le cannabis est plus élevée que le seuil de 21 ans annoncé par Persad-Bissessar en janvier. Elle avait auparavant déclaré que le gouvernement envisageait d’élever l’âge légal du cannabis de 18 à 21 ans.

Le projet de loi proposé par le gouvernement viserait à modifier sept textes législatifs : la Dangerous Drugs Act, la Registration of Clubs Act, la Tobacco Control Act, la Children Act, la Liquor Licences Act, la Gambling (Gaming and Betting) Control Act 2021 et la Cannabis Control Act 2022.

Les changements restent des propositions tant que la législation n’est pas adoptée et n’entre pas en vigueur.