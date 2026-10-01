Antigua publie une proposition des États-Unis et une contre-proposition sur les ressortissants de pays tiers

L’administration d’Antigua-et-Barbuda a publié la proposition des États‑Unis concernant le transfert éventuel de ressortissants de pays tiers expulsés par les États‑Unis, ainsi que sa propre contre-proposition détaillant les conditions d’un tel arrangement.

Les documents ont été rendus publics lundi et doivent être déposés à la Chambre des représentants par le procureur général et ministre des Affaires juridiques, Sir Steadroy Benjamin.

Le gouvernement a insisté sur le fait qu’aucun accord n’a été conclu et que les discussions avec Washington se poursuivent.

« Le document des États‑Unis est une proposition et celui d’Antigua-et-Barbuda est une contre-proposition », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Les discussions s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus large des États‑Unis impliquant des pays de différentes régions, y compris plusieurs membres de la CARICOM. Certains pays de la CARICOM ont déjà conclu des arrangements avec les États‑Unis, tandis que d’autres envisagent encore des propositions.

Antigua-et-Barbuda a déclaré qu’elle évalue si elle peut coopérer avec Washington tout en protégeant ses intérêts nationaux, sa souveraineté et sa capacité limitée.

Selon la contre-proposition, chaque personne proposée pour un transfert devrait être examinée individuellement et recevoir l’approbation écrite expresse préalable du gouvernement d’Antigua-et-Barbuda.

La proposition limiterait également les transferts à un maximum de sept personnes sur une période de trois mois. Le gouvernement a déclaré que ce chiffre constitue un plafond, et non un quota ou une obligation d’accepter un nombre particulier de personnes.

Les procédures proposées incluraient des exigences relatives à l’éligibilité, au dépistage criminel et de sécurité, à la santé, à l’historique d’immigration, aux demandes de protection et à la validité des documents de voyage.

Chaque personne devrait être informée que Antigua-et-Barbuda est la destination, comprendre que l’accord serait temporaire et indiquer par écrit une volonté d’être transférée. Son admission et son séjour temporaire seraient régis par les lois d’Antigua-et-Barbuda.

La contre-proposition prévoit en outre des dispositions financières et opérationnelles pour s’assurer que les coûts liés à l’accueil et au soutien des personnes transférées ne retombent pas sur les contribuables d’Antigua-et-Barbuda.

Elle exige également des dispositions pour le retour légal ou le placement ultérieur des individus lorsque leur séjour temporaire prend fin.

Le gouvernement conserverait le droit de suspendre d’autres transferts si des préoccupations liées à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la santé publique, à la capacité, aux finances ou à d’autres questions graves se présentent.

La contre-proposition envisage aussi un rôle éventuel de soutien pour l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), sous réserve des exigences de l’agence et des accords avec le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda.

« Le gouvernement souligne que la décision souveraine d’accepter ou de refuser toute personne proposée pour un transfert restera entre les mains d’Antigua-et-Barbuda dans chaque cas individuel », a indiqué le communiqué.

La publication fait suite à la décision du gouvernement en juillet d’établir un cadre parlementaire pour tout arrangement éventuel avec Washington. Ce cadre rejetait un programme automatique ou sans limitation et exigeait qu’Antigua-et-Barbuda conserve le pouvoir d’approuver ou de refuser les personnes au cas par cas.

Le gouvernement a déclaré que la publication des deux documents et leur présentation au Parlement visent à assurer la transparence sur une question touchant à la souveraineté nationale, à la sécurité, au droit, aux finances publiques et à l’intérêt national.

Plus tôt ce mois-ci, l’ambassadeur d’Antigua-et-Barbuda auprès des États‑Unis, Sir Ronald Sanders, a déclaré que les négociations devaient reprendre à la demande de Washington et a insisté sur le fait qu’aucun accord définitif n’avait été conclu et qu’aucun transfert n’avait été autorisé.