La Jamaïque accueille la première cohorte de 43 infirmières ghanéennes

La Jamaïque a accueilli lundi sa première cohorte composée de 43 infirmières ghanaiennes dans le cadre d’un accord bilatéral axé sur la santé et s’étalant sur quatre ans, destiné à renforcer le personnel sanitaire du pays.

Les professionnelles sont arrivées à l’aéroport international Norman Manley de Kingston alors que la Jamaïque met en œuvre un accord avec le Ghana visant le recrutement et l’affectation temporaire, sur l’île, de jusqu’à 400 travailleurs de la santé.

L’accord, signé plus tôt dans l’année, établit un cadre pour le recrutement volontaire de professionnels de la santé ghanéens, en particulier des infirmières et des médecins, tout en favorisant la coopération entre les deux pays et des pratiques éthiques de recrutement international.

Le ministre de la Santé et du Bien-Être, Christopher Tufton, a estimé que l’arrivée de ce premier contingent représente une étape importante dans les efforts visant à renforcer le système de santé jamaïcain.

« Nous accueillons chaleureusement les infirmières ghanaiennes et nous attendons de leur part une contribution précieuse à notre système de santé et au bien-être des populations que nous servons », a déclaré Tufton.

Le ministère précise que ce recrutement s’inscrit dans le cadre du plan Vision for Health 2030 et de la Stratégie de Stabilisation des Ressources Humaines pour la Santé.

Les infirmières seront affectées dans des hôpitaux publics disséminés sur l’ensemble de l’île, la majorité devant travailler dans des établissements placés sous l’égide de l’Autorité régionale sanitaire de l’Ouest (WRHA) et de l’Autorité sanitaire régionale du Sud-Est (SERHA).

Le WRHA supervise les établissements de santé publics dans les circonscriptions de St. James, Westmoreland, Trelawny et Hanover, tandis que le SERHA couvre Kingston et St. Andrew, St. Thomas et St. Catherine.

Les infirmières disposent de spécialités telles que les soins critiques, la pédiatrie, le bloc opératoire, les soins infirmiers et la maternité, les soins d’urgence, l’oncologie et la santé mentale et les soins psychiatriques. D’autres seront affectées dans les autres régions sanitaires de l’île et à l’Hôpital universitaire des Antilles occidentales (UHWI).

Le accord quadriennal a été signé lors d’une visite, en mai, d’une délégation jamaïcaine au Ghana par la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Kamina Johnson Smith et M. Tufton, accompagnés de leurs homologues ghanéens.

Au-delà du recrutement de la main-d’œuvre, la Jamaïque et le Ghana envisagent d’étendre leur coopération sanitaire dans des domaines tels que la réforme des soins primaires, l’assurance maladie nationale et la gestion des maladies non transmissibles.

Le ministère de la Santé et du Bien-être a indiqué que ce partenariat plus large facilitera le partage des connaissances, de l’expertise et des ressources entre les deux pays.