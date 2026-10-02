Rowley condamne les critiques de Persad-Bissessar visant les sénateurs indépendants

L’ancien Premier ministre de Trinidad-et-Tobago, le Dr Keith Rowley, a condamné les critiques de la Première ministre Kamla Persad-Bissessar à l’encontre des Sénateurs indépendants, après leur opposition au projet de loi sur les Opérations Spéciales, et a averti que cela visait à affaiblir leur rôle constitutionnel.

Le texte a été adopté au Sénat à la suite d’un vote nul de 15 à 15, les 15 sénateurs du Gouvernement ayant voté en faveur et les six sénateurs de l’opposition ainsi que les neuf sénateurs indépendants votant contre. Le président du Sénat, Wade Mark, a ensuite utilisé son vote de départage pour lever l’impasse.

Plus tard, Persad-Bissessar a vivement critiqué les Sénateurs indépendants et a annoncé que son gouvernement n’accepterait plus les amendements du Groupe indépendant du Sénat pour les projets de loi futurs.

Dans une déclaration intitulée « Quand le pouvoir corrompt », Rowley a accusé l’administration du United National Congress (UNC) de chercher à intimider le Groupe indépendant du Sénat.

« Cette attaque non justifiée, soutenue et vulgaire contre les Sénateurs indépendants doit être condamnée avec la plus grande fermeté, » a déclaré Rowley.

Il a soutenu que les responsables gouvernementaux, y compris le Premier ministre, sont tenus d’exercer leur autorité dans les limites de la Constitution. Il a ajouté que les tentatives de « neutraliser, faire peur et rendre inefficaces » les Sénateurs indépendants équivaient à une tentative d’affaiblir une sauvegarde constitutionnelle.

Rowley a déclaré qu’un désaccord avec les politiques de lutte contre la criminalité du gouvernement ne justifie pas des attaques contre des sénateurs qui remplissent leurs responsabilités parlementaires.

« Aucun citoyen raisonnable ne s’opposerait à ce que le Gouvernement fasse tous les efforts raisonnables et visionnaires pour répondre aux éléments criminels qui menacent la nation, » a-t-il dit.

« Mais cette mission ne peut justifier l’abus de pouvoir, le contournement des dispositions constitutionnelles et le dépassement des prérogatives gouvernementales. »

Les Sénateurs indépendants ont également défendu leur rôle dans l’examen des textes législatifs, affirmant qu’ils ne s’alignent ni avec le Gouvernement ni avec l’Opposition et qu’ils doivent évaluer les projets de loi en fonction de leur mérite.

Rowley a aussi critiqué ce qu’il a décrit comme une approche de plus en plus polarisante en matière de gouvernance et de lutte contre la criminalité, soutenant que Trinidad-et-Tobago ne peut pas s’attaquer au crime en divisant les communautés en camps opposés.

« Il est insensé de penser que sur ces petites îles nous pouvons barricader et diaboliser un groupe ou une zone afin d’apporter la sécurité et le nirvana à un autre, » a-t-il déclaré.

« Nous devons soit lutter contre le crime ensemble et gagner, soit les criminels gagneront par nos actions qui nous déchirent mutuellement. »

Rowley a été Premier ministre de Trinidad-et-Tobago de 2015 jusqu’à sa démission en mars 2025.