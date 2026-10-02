L’OIT avertit que l’informalité limite le tourisme dans les Caraïbes orientales

Le tourisme représente près de 40% de l’économie des Caraïbes orientales, mais l’ampleur du travail informel et les protections du travail insuffisantes freinent la capacité du secteur à assurer une croissance durable, selon une nouvelle étude de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

L’étude porte sur Antigua-et-Barbuda, Barbade, Dominique, Grenade et Sainte-Lucie et révèle que l’importance économique du tourisme coexiste avec des défis persistants tels que la faible productivité, un accès limité au financement, des lacunes en matière de compétences et une protection sociale insuffisante.

Selon l’OIT, le tourisme contribue en moyenne à 39% du produit intérieur brut et à plus de 11% de l’emploi total dans ces cinq pays.

Pourtant, de nombreuses entreprises touristiques, notamment les micro, petites et moyennes entreprises, opèrent dans l’informalité ou se heurtent à des obstacles importants pour se formaliser.

L’OIT a identifié l’accès limité au financement, des cadres réglementaires fragmentés, des décalages de compétences et une faible application des règles du travail comme des facteurs contribuant à l’informalité.

La demande saisonnière et l’exposition aux chocs climatiques compliquent également les investissements, l’expansion et le maintien d’opérations formelles.

« Le défi n’est pas seulement de réduire l’informalité, mais de transformer le tourisme en une véritable plateforme pour un travail décent, un développement productif et l’inclusion sociale », a déclaré Ana Virginia Moreira Gomes, directrice régionale de l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Les conclusions interviennent alors que les pays des Caraïbes continuent de dépendre fortement du tourisme pour l’emploi, les recettes en devises et l’activité économique, tandis que les entreprises font face à la hausse des coûts, à des pénuries de main-d’œuvre et à des perturbations liées au climat.

L’OIT appelle à ce que la formalisation soit abordée conjointement avec la productivité et les conditions de travail, plutôt que comme une question distincte.

Parmi ses recommandations figurent l’amélioration du soutien aux petites entreprises, l’élargissement de l’accès à la formation et à la protection sociale, le renforcement des droits du travail et de leur application, et l’augmentation de l’accès au financement.

L’agence a également appelé à une plus grande implication des gouvernements, des employeurs et des travailleurs dans l’élaboration des politiques qui affectent le secteur du tourisme.

Le rapport indique qu’une approche universelle ne fonctionnerait pas à travers la région. Les entreprises opérant au niveau de subsistance affrontent des défis différents de ceux des sociétés cherchant à s’étendre, et les conditions varient également entre les cinq pays étudiés.

L’OIT recommande donc des mesures progressives et ciblées qui facilitent la formalisation des entreprises tout en renforçant les protections des travailleurs.

« Faire progresser la formalisation dans le tourisme des Caraïbes n’est pas seulement une priorité du marché du travail; c’est une nécessité de développement », a déclaré Joni Musabayana, directeur de l’Équipe Travail décent et du Bureau pour les Caraïbes de l’OIT.

« En traduisant les preuves en actions et en renforçant la coopération tripartite, nous pouvons bâtir un secteur du tourisme qui offre un travail décent, une résilience accrue et un développement durable », a-t-il ajouté.

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la Stratégie de l’OIT pour la Promotion de la Formalisation en Amérique latine et dans les Caraïbes (FORLAC 2.0), avec le soutien financier de l’Union européenne et de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement.