Jamaïque étudie des projets de dessalement pour Saint-Thomas et Clarendon

Le gouvernement jamaïcain mène des études de faisabilité sur de possibles projets de dessalement dans les paroisses de Saint-Thomas et de Clarendon, alors qu’il explore des moyens supplémentaires d’améliorer l’approvisionnement en eau dans des zones souffrant de stress hydrique.

Cependant, le ministre de l’Eau, de l’Environnement et du Changement climatique, Matthew Samuda, a déclaré que le gouvernement n’envisage pas le dessalement comme une solution à l’échelle nationale en raison des coûts élevés et des effets potentiels sur l’environnement.

Samuda a indiqué que les études examinent si le dessalement pourrait fournir des ressources hydriques additionnelles dans des zones sélectionnées où l’extraction d’eau de mer pourrait se faire avec un impact environnemental limité.

Lors d’une interview avec le directeur général du Jamaica Information Service (JIS), Giovanni Dennis, Samuda a affirmé qu’un programme national de dessalement aurait des répercussions significatives pour les consommateurs.

« Le dessalement, s’il était réalisé à l’échelle nationale, changerait de manière significative le tarif moyen que vous payez au niveau domestique et commercial pour l’eau », a-t-il déclaré.

Le gouvernement envisage plutôt le dessalement de manière limitée dans les zones où il pourrait aider à atténuer les pénuries d’eau.

Samuda a déclaré que Saint-Thomas et Clarendon font l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une approche plus large qui combinerait le dessalement avec la production et le stockage d’énergie renouvelable.

« Ce qu’il faut comprendre de notre approche du dessalement, c’est qu’il devra aussi être accompagné de projets énergétiques intégrés », a-t-il déclaré.

Dans le cadre du système proposé, des infrastructures alimentées par l’énergie solaire seraient utilisées pour prélever l’eau de mer et la pomper vers un réservoir de stockage. L’eau libérée de ce réservoir vers un réservoir inférieur produirait de l’électricité, contribuant à compenser les coûts énergétiques liés au dessalement.

Le procédé de dessalement utiliserait l’osmose inverse, une technologie qui élimine le sel et d’autres substances dissoutes de l’eau de mer afin de produire de l’eau douce.

Samuda a indiqué que les projets proposés en restent à l’état d’étude de faisabilité, avec des travaux d’ingénierie qui devraient commencer l’année prochaine et des procédures d’approvisionnement potentiellement débuter en 2028.

« Nous en sommes actuellement à la phase d’étude de faisabilité; nous prévoyons passer à la phase d’ingénierie l’année prochaine et, espérons-le, à celle des achats en 2028 », a-t-il déclaré.

L’approche du gouvernement reflète un effort visant à utiliser le dessalement de manière sélective tout en évitant les coûts plus élevés et les considérations environnementales qui accompagneraient une mise en œuvre de cette technologie à l’échelle de la Jamaïque.